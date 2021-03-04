Человечество издавна занималось скрупулезным исследованием секса – особенно практичным, но и теорией тоже. Мы уже рассказали о теориях Аристотеля и Галена. Но есть и еще кое-что интересное.

Men 24 собрал самые нелепые ошибки наших предков, которые ныне выдают разве что забавными. Итак, поговорим сегодня о том, откуда дети не берутся.

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Мастурбация с маслом необходима для успешного полового акта

Кроме развитой письменности, мифологии и архитектуры древние шумеры время от времени занимались и мастурбацией. И не имели никаких сомнений (и правильно), что мастурбация – необходима для нормальной половой жизни в целом.

Имела шумерская мастурбация и одну особенность – ею следовало заниматься с помощью специального масла "пуру", в составе которого удобно разместилась толченая железная руда.

Об этом, кстати, можно прочитать на шумерских глиняных табличках. Там четко указано: у мужчины не будет никакой эрекции, если перед сексом он не натрет достаточно сильно свой член маслом.



Мастурбация – необходимый элемент полноценной половой жизни / Фото unsplash

Без оргазма у женщины не случится зачатие

Да, есть и такая теория – не сможешь сделать так, чтобы у женщины был оргазм, не сможешь и иметь детей . Трудно сказать, кто был ее автором. Но в Англии XVI века в это верили едва ли не все.

Возможно, этому способствовало многолетнее правление королевы-девственницы Елизаветы I. Англичане думали, что она не вышла замуж и не родила наследника, потому что так и не встретила мужчину, способного .. Ну, ты понимаешь.

По слухам, сама Елизавета эту теорию активно и распространяла, чтобы оправдать себя в глазах подданных. А теория, к слову, была довольно структурированная :

Ребенок рождается от сочетания мужского и женского семени.

И женское семя, и мужское – производится только во время оргазма.

"Неудовлетворенная жена" равно "отсутствие детей".

Вряд ли зерно истины в этом есть, но общее направление мысли интересное – надо искренне хотеть заниматься любовью с партнершей, так действительно может вырасти вероятность зачатия (а удовольствие – вырастет бесспорно).



Ребенок – это сочетание женского и мужского семени, которые возникают только от оргазма / Фото unsplash

Важно! Современная наука полностью опровергает эти теории, хотя они и, признаем, смелые. Поэтому знать о них – знай, но верить – не советуем.