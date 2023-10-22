А тим часом чоловіки схилялися до все більш дикого відчуття стилю, вдягаючи величезні штани або короткі шорти, та радо проявляючи більш м'яку сторону маскулінності. Це був важливий переломний момент, що започаткував період глибокої трансформації.

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Чоловіча мода: в якому напрямку дмуть вітри

Нині ландшафт чоловічого одягу зовсім інакший. І те, чого хочуть чоловіки, повністю змінилося. Після пандемії ритейлери вже не хочуть тримати костюми й краватки на складі, оскільки клієнти прагнуть формальності та "тихої розкоші". Споживачі відмовляються від логоманії на користь довговічності.

Це не означає, що чоловічий одяг просто повертається до класицизму. Молоде покоління дизайнерів – як-от Вельс Боннер, Мартін Роуз і Людовік де Сен-Сернін – випустили дуже очікувані колекції. Вони вільно граються з гендером, представляють глобальні перспективи та є надзвичайно креативними.



Світ чоловічої моди: які зміни прогнозують дизайнери / Фото freepik

Що станеться ще через п'ять років? Що ж, як показують останні півтора десятиліття, єдиною незмінністю у світі чоловічого одягу є зміни. Журналісти GQ запитали кількох модельєрів, які перебувають на вістрі цих змін, в якому напрямку дмуть вітри.

П'єрпаоло Піччолі з Valentino підкреслює цінність в одязі як "мачизму", так і подолання стереотипів щодо того, як мають одягатися чоловіки. На його думку, "чоловічий одяг буде все менше заплутуватися в ярликах і визначеннях, та це не означає відмову від спадщини чоловічого гардероба, її треба вивчати та впроваджувати, але й вбирати в себе інші світи".

з Valentino підкреслює цінність в одязі як "мачизму", так і подолання стереотипів щодо того, як мають одягатися чоловіки. На його думку, "чоловічий одяг буде все менше заплутуватися в ярликах і визначеннях, та це не означає відмову від спадщини чоловічого гардероба, її треба вивчати та впроваджувати, але й вбирати в себе інші світи". Коннор Макнайт із Нью-Йорка, чию колекцію спортивного одягу нещодавно придбав Gucci Vault, згоден із Піччолі: "Коли я був дитиною, існували всі ці обмеження на маскулінність. Зараз можна робити все, що завгодно. А через п'ять років ніхто навіть не ставитиме питання про гендерні кордони в чоловічому одязі".

із Нью-Йорка, чию колекцію спортивного одягу нещодавно придбав Gucci Vault, згоден із Піччолі: "Коли я був дитиною, існували всі ці обмеження на маскулінність. Зараз можна робити все, що завгодно. А через п'ять років ніхто навіть не ставитиме питання про гендерні кордони в чоловічому одязі". Брунелло Кучінеллі вважає, що ми вступаємо в період вишуканої витонченості. А чоловічий одяг через п'ять років "буде абсолютно шикарним". А Конлі Аверетт, дизайнерка бренду Judy Turner озвучила інший прогноз – мода рухається до суворого мінімалізму: "Ми вже пройшли через епоху дрібничок. Це буде нова хвиля людей, які хочуть просто добре виглядати".

вважає, що ми вступаємо в період вишуканої витонченості. А чоловічий одяг через п'ять років "буде абсолютно шикарним". А дизайнерка бренду Judy Turner озвучила інший прогноз – мода рухається до суворого мінімалізму: "Ми вже пройшли через епоху дрібничок. Це буде нова хвиля людей, які хочуть просто добре виглядати". Але не всі з цим згодні. Анджело Уррутія з 4SDesigns вважає, що ми увійдемо в радісний період вишуканого стилю: "Зараз люди хочуть вдавати з себе дурнів і насолоджуватися життям у більш ефектний спосіб, серед іншого і в одязі. І я думаю, що він стане більш екстремальним, починаючи від вуличного одягу і закінчуючи домашніми брендами. Я думаю, вони почнуть розкручувати речі, щоб запропонувати щось нове та інше".

з 4SDesigns вважає, що ми увійдемо в радісний період вишуканого стилю: "Зараз люди хочуть вдавати з себе дурнів і насолоджуватися життям у більш ефектний спосіб, серед іншого і в одязі. І я думаю, що він стане більш екстремальним, починаючи від вуличного одягу і закінчуючи домашніми брендами. Я думаю, вони почнуть розкручувати речі, щоб запропонувати щось нове та інше". Уміт Бенан, чия лінія чоловічого одягу Umit Benan B+ стала хітом серед багатих хлопців, передбачає нову хвилю дизайнерів, які працюватимуть на замовлення: "У майбутньому, я думаю, чоловіки будуть схильні мати особистого кравця або дизайнера. Вони хотітимуть сервісу, легкості та якості. І не повернуть назад".

чия лінія чоловічого одягу Umit Benan B+ стала хітом серед багатих хлопців, передбачає нову хвилю дизайнерів, які працюватимуть на замовлення: "У майбутньому, я думаю, чоловіки будуть схильні мати особистого кравця або дизайнера. Вони хотітимуть сервісу, легкості та якості. І не повернуть назад". Ілай Рассел Ліннец з ERL погоджується з цим "Я думаю, мова йтиме про створення красивих речей, незалежно від того, наскільки вони дорогі. Люди все одно будуть заінтриговані цим".

Що ж, не дивно, що деякі дизайнери передбачають майбутнє, яке відбиває те, що вони роблять зараз. Та не всі переконані, що все рухається у правильному напрямку. До прикладу, Кіко Костадінов висловив втому від пошуку нових тем для кожної колекції та планує відштовхуватися від своїх попередніх робіт. А от куди рухається світ чоловічого одягу: "Він буде пасивним, загальним і поверхневим".

Зауваж – деякі дизайнери просто не переймаються тим, як виглядатиме чоловічий одяг через п'ять років. Як сказав Рік Оуенс: "Та звідки мені знати. Я поняття не маю, і мені все одно".