А между тем мужчины склонялись ко все более дикому ощущению стиля, надевая огромные брюки или короткие шорты, и радостно проявляя более мягкую сторону маскулинности. Это был важный переломный момент, начавший период глубокой трансформации.

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Мужская мода: в каком направлении дуют ветры

В настоящее время ландшафт мужской одежды совсем иной. И то, что хотят мужчины, полностью изменилось. После пандемии ритейлеры уже не хотят держать костюмы и галстуки на складе, поскольку клиенты стремятся к формальности и "тихой роскоши". Потребители отказываются от логомании в пользу долговечности.

Это не значит, что мужская одежда просто возвращается к классицизму. Молодое поколение дизайнеров – таких как Вельс Боннер, Мартин Роуз и Людовик де Сен-Сернин – выпустили очень ожидаемые коллекции. Они свободно играют с гендером, представляют глобальные перспективы и чрезвычайно креативны.



Мир мужской моды: какие изменения прогнозируют дизайнеры / Фото freepik

Что произойдет еще через пять лет? Что ж, как показывают последние полтора десятилетия, единственной неизменностью в мире мужской одежды являются изменения. Журналисты GQ спросили нескольких модельеров, находящихся на острие этих изменений, в каком направлении дуют ветры.

Пьерпаоло Пиччоли из Valentino подчеркивает ценность в одежде как "мачизма", так и преодоления стереотипов относительно того, как должны одеваться мужчины. По его мнению, "мужская одежда будет все меньше запутываться в ярлыках и определениях, но это не означает отказ от наследия мужского гардероба, его нужно изучать и внедрять, но и вбирать в себя другие миры".

из Valentino подчеркивает ценность в одежде как "мачизма", так и преодоления стереотипов относительно того, как должны одеваться мужчины. По его мнению, "мужская одежда будет все меньше запутываться в ярлыках и определениях, но это не означает отказ от наследия мужского гардероба, его нужно изучать и внедрять, но и вбирать в себя другие миры". Коннор Макнайт из Нью-Йорка, чью коллекцию спортивной одежды недавно приобрел Gucci Vault, согласен с Пиччоли: "Когда я был ребенком, существовали все эти ограничения на маскулинность. Сейчас можно делать все что угодно. А через пять лет никто даже не будет задавать вопросы о гендерных границах в мужской одежде".

из Нью-Йорка, чью коллекцию спортивной одежды недавно приобрел Gucci Vault, согласен с Пиччоли: "Когда я был ребенком, существовали все эти ограничения на маскулинность. Сейчас можно делать все что угодно. А через пять лет никто даже не будет задавать вопросы о гендерных границах в мужской одежде". Брунелло Кучинелли считает, что мы вступаем в период изысканного изящества. А мужская одежда через пять лет "будет абсолютно шикарной". А Конли Аверетт, дизайнер бренда Judy Turner озвучила другой прогноз – мода движется к строгому минимализму: "Мы уже прошли через эпоху мелочей. Это будет новая волна людей, которые хотят просто хорошо выглядеть".

считает, что мы вступаем в период изысканного изящества. А мужская одежда через пять лет "будет абсолютно шикарной". А дизайнер бренда Judy Turner озвучила другой прогноз – мода движется к строгому минимализму: "Мы уже прошли через эпоху мелочей. Это будет новая волна людей, которые хотят просто хорошо выглядеть". Но не все с этим согласны. Анджело Уррутия из 4SDesigns считает, что мы войдем в радостный период изысканного стиля: "Сейчас люди хотят изображать из себя дураков и наслаждаться жизнью более эффектным способом, среди прочего и в одежде. И я думаю, что она станет более экстремальной, начиная от уличной одежды и заканчивая домашними брендами. Я думаю, они начнут раскручивать вещи, чтобы предложить что-то новое и другое".

из 4SDesigns считает, что мы войдем в радостный период изысканного стиля: "Сейчас люди хотят изображать из себя дураков и наслаждаться жизнью более эффектным способом, среди прочего и в одежде. И я думаю, что она станет более экстремальной, начиная от уличной одежды и заканчивая домашними брендами. Я думаю, они начнут раскручивать вещи, чтобы предложить что-то новое и другое". Умит Беннон, чья линия мужской одежды Umit Benan B+ стала хитом среди богатых парней, предусматривает новую волну дизайнеров, которые будут работать на заказ: "В будущем, я думаю, мужчины будут склонны иметь личного портного или дизайнера. Они будут хотеть сервиса, легкости и качества. И не повернут назад".

чья линия мужской одежды Umit Benan B+ стала хитом среди богатых парней, предусматривает новую волну дизайнеров, которые будут работать на заказ: "В будущем, я думаю, мужчины будут склонны иметь личного портного или дизайнера. Они будут хотеть сервиса, легкости и качества. И не повернут назад". Илай Рассел Линнец из ERL соглашается с этим "Я думаю, речь пойдет о создании красивых вещей, независимо от того, насколько они дороги. Люди все равно будут заинтригованы этим".

Что ж, неудивительно, что некоторые дизайнеры предполагают будущее, отражающее то, что они делают сейчас. Но не все уверены, что все двигается в правильном направлении. К примеру, Кико Костадинов устал от поиска новых тем для каждой коллекции и планирует отталкиваться от своих предыдущих работ. А вот куда движется мир мужской одежды: "Он будет пассивным, общим и поверхностным".

Заметь – некоторые дизайнеры просто не беспокоятся о том, как будет выглядеть мужская одежда через пять лет. Как сказал Рик Оуэнс: "Да откуда мне знать. Я понятия не имею, и мне все равно".