Ділан модифікував тачку, встановивши на неї двигун і сани. І вона змогла розвивати максимальну швидкість у понад 50 миль (це трохи більше за 80 кілометрів) на годину.

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У Британії з'явилася тачка, що потрапила до Книги Гіннеса

Після двох років майстрування 38-річний Ділан Філліпс став претендентом на місце в Книзі рекордів Гіннеса. Річ у тім, що його тачка досягла середньої швидкості 52,58 милі на годину, а максимальної – 56,82 милі на годину. Попередній рекорд Кевіна Нікса становив 44,6 милі на годину.

Це було лише невеликою розвагою на початку. У мене з'явилася ідея, і я її реалізував. А потім, після невеликого тестування, кілька моїх друзів запитали, чи є шанс на рекорд,

– розповідав журналістам Філіпс.

На той момент він додав до тачки двигун від скутера спереду і маленькі санчата ззаду. Але, коли задумався про рекорд, почав вдосконалювати й тестувати свою тачку. Чоловік зрозумів, що має реальний шанс побити світовий рекорд.

Чоловік із Вельсу зробив зі своєї тачки рекордсменку за швидкістю / Фото Dylan Phillips

У підсумку тачка стала настільки швидкою, що водію доводилося вдягати повний шкіряний костюм, щоб їздити на ній – із захистом для спини, шоломом, рукавичками й черевиками.

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Ба більше, його тачка стала дуже популярною у Великій Британії. На автомобільних заходах, які Ділан відвідував, оточена спортивними автомобілями тачка – саме тачка – викликала фурор.

А я ж просто трохи дурень, який любить робити дивні речі з речами, які я зібрав,

– розводить руками Філліпс.

Ділан побудував тачку у своєму гаражі та заявив про рекорд на Straightliners Speed Week в Елвінгтоні у травні. У червні рекорд підтвердили представники Книги рекордів Гіннеса.