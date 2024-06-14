Ось п'ять заяв про технічне обслуговування, які не відповідають дійсності. А також причини, чому віра в них може дорого коштувати.

Дивися також Потужні суперкари, які так і не пішли у виробництво: 10 найкрасивіших у добірці

Не потрібно обслуговувати новий автомобіль

Серед автовласників популярний міф, що нові моделі не потребують регулярного технічного обслуговування. Легко припустити це, коли нові автомобілі мають більш досконалі функції, побудовані міцніше і краще, ніж попередні.

Однак навіть найсучасніші та найновіші автомобілі потребують регулярних перевірок. Нові автомобілі мають складні механічні та електронні системи, які з часом можуть зношуватися. Нехтування базовим ТО, таким як заміна оливи, перевірка гальм і заміна шин, може призвести до більшої кількості проблем пізніше.

Автомобіль потребує заміни мастила кожні 5000 кілометрів пробігу

Старий, але поширений міф, що всі автомобілі потребують заміни оливи після кожних 5000 кілометрів. Але для більшості сучасних автомобілів це правило більше не актуальне.

Завдяки вдосконаленню технології двигунів і формул олив, багато автомобілів сьогодні можуть проїхати навіть до 15 000 кілометрів між замінами оливи. Найкращий спосіб визначити правильний інтервал заміни – звернутися до інструкції.

Синтетична олива – марна трата грошей

Ще один міф, що синтетична олива не потрібна, а звичайної достатньо для всіх типів двигунів. Деякі автовласники можуть навіть вважати, що синтетична олива – це лише маркетинговий трюк.

Про техобслуговування авто є чимало міфів, про які варто знати водію / Фото DrazenZigic@freepik

Насправді ж синтетична олива забезпечує чудовий захист, особливо за екстремальних температур та умов експлуатації. Вона краще змащує і зменшує знос двигуна. Так, вона може бути дорожчою, але має довгострокові переваги.

Кондиціонер використовує більше газу, ніж відкриті вікна

Деякі власники автомобілів вважають, що опускання вікон замість використання кондиціонера значно покращить економію пального. Мовляв, кондиціонер створює додаткове навантаження на двигун, споживаючи більше пального.

Це правда, що використання кондиціонера може дещо знизити паливну ефективність, але водіння з опущеними вікнами створює аеродинамічний опір. На вищих швидкостях цей опір може нівелювати економію пального. Різниця в економії пального між цими двома варіантами мінімальна.

Зверни увагу! Якщо у тебе є сумніви щодо тієї чи іншої інформації, варто перечитати інструкцію до твого автомобіля та поговорити з механіком, якому ти довіряєш. Так ти будеш мати точну інформацію, важливу саме щодо твого автомобіля.

Водіння з холодним двигуном може пошкодити автомобіль

Давнім міфом є те, що перед поїздкою в холодну погоду автомобіль повинен попрацювати кілька хвилин на холостому ходу, щоб прогрітися. Багато хто вважає, що така практика необхідна, щоб підготувати двигун до руху.

Але сучасні двигуни спроєктовані так, щоб ефективно працювати майже відразу після запуску. Тривала робота на холостому ходу в холодну погоду не є необхідною і навіть може завдати шкоди. Обережна їзда у перші кілька хвилин прогріє двигун ефективніше, ніж робота на холостих обертах.