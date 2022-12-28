Це явище ми бачимо тому, що Земля проходить крізь уламки – шматки льоду та каміння, – залишені кометою Свіфта-Туттля, яка востаннє летіла близько до Землі у 1992 році. Пік Персеїд – це коли Земля проходить через найщільнішу область.

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Найцікавіше про Персеїди та коли їх можна побачити

У звичайний рік можна очікувати до 100 метеорів на годину на піку. Типовий метеороїд (таку назву застосовують, поки вони у космосі) Персеїд рухається зі швидкістю 214 365 кілометрів на годину на момент потрапляння в атмосферу Землі (з цього моменту їх і починають називати метеорами).

Більшість Персеїд крихітні – як піщинки , тож майже жоден не досягає поверхні Землі (але якщо таке трапиться, то його вже називають метеоритом). Максимальна температура Персеїд – 1650 градусів за Цельсієм.

, тож майже жоден не досягає поверхні Землі (але якщо таке трапиться, то його вже називають метеоритом). Максимальна температура Персеїд – 1650 градусів за Цельсієм. Більшість фрагментів видно, коли вони летять на відстані приблизно 100 кілометрів від землі. Пік 2023 року, коли Персеїди можна буде побачити найчіткіше, припаде на 11 – 12 серпня.

приблизно 100 кілометрів від землі. Пік 2023 року, коли Персеїди можна буде побачити найчіткіше, припаде на 11 – 12 серпня. Те, що можна побачити – метеорний потік – це уламки комети, які нагріваються, коли потрапляють в атмосферу, і згорають у яскравому спалаху світла, прокладаючи яскраві смуги у небі.

Найкращий час для пошуку метеорів – перед світанком 11 або 12 серпня. А загалом Персеїди будуть активними з 14 липня до 24 серпня.



Персеїди, комета-джерело, Земля та Сонце / Ілюстрація Future

До слова, комета Свіфта-Туттля, від якої походять Персеїди, є найбільшим об'єктом, який, наскільки це відомо, неодноразово пролітав повз Землю. Її ядро має ширину близько 26 кілометрів. Востаннє вона проходила поблизу Землі в 1992 році, а наступного разу пролетить аж у 2126. Стикатися зі Землею, як підрахували вчені, ця комета намірів не має.

Де та як дивитися Персеїди

Чому саме "Персеїди"? Якщо дивитися від Землі, Персеїди яскраві з напрямку сузір'я Персея Північної півкулі. Тож метеорний дощ Персеїди найкраще можна побачити саме у Північній півкулі й аж до середніх південних широт.

Як побачити метеорний дощ? Усе, що для цього потрібно – сутінки та трохи терпіння. Телескопи чи біноклі не потрібні, але варто очам дати приблизно 30 хвилин, аби звикнути до темряви. Дивитися треб вгору та на північ.