Метод Арістотеля: як навчитися добре вибирати друзів
Джерело:GQ
Тобі не треба мати мільйони друзів. Треба тільки хороших та надійних. Але як правильно вибирати саме таких?
Як розпізнати друзів, які будуть все життя поруч, у добрі й погані часи? Давньогрецький мислитель Аристотель описував ключ до цього понад дві тисячі років тому.
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Чому дружба важлива
Легко подружитися у дитинстві
Для цього часто достатньо простого спільного інтересу – прогулянки, мультфільму, гри тощо. А далі вже й не розберешся, що спонукало сісти за одну парту в школі, чи навіть разом проводити канікули.
- Так просто сталося, та й усе.
Інша річ – коли ти вже дорослий
Знайти друга у зрілому віці значно важче. І серед перешкод не так недовіра чи якась життєва філософія, як робота та обов'язки. Постійна зайнятість призводить навіть до того, що починаєш втрачати друзів дитинства.
- Адже спільного інтересу більше нема.
Дорослим важче знаходити друзів, але й у дорослих дружба міцніша / Фото unsplash
А проте потреба в дружбі чи не сильніша, ніж потреба у любові
Відчуття глибокого зв'язку з іншою людиною, відчуття справжньої довіри, у будь-яку мить прикритої спини – вони дуже важливі для психічного здоров’я (і це неодноразово доведено науковцями).
Як вибрати хорошого друга: метод Арістотеля
Арістотель виділив три типи дружби
- Перший – дружба заради інтересу, зручності, вигоди.
- Другий – дружба для задоволення, спільного приємного проведення часу.
- Третій – ідеальна дружба. Тривала, цінна, базована на чеснотах людини, які викликають бажання бути поруч з нею.
Філософ пояснив, що саме третій тип дружби можна назвати "вічним"
Такі друзі не зникають ні через відстань, ні через дітей чи родину, ні через роботу. Такі друзі – це люди одного з тобою світу спогадів, історій, та навіть міфів.
Вічна дружба – базується на чеснотах людини, через які тобі хочеться бути поряд / Фото unsplash
У чому ж секрет вибору
Він дуже простий: напиши на листку всіх своїх друзів, а напроти них – до якого з вищеописаних типів ваші стосунки можна віднести.
- Думаю, радити, з якої категорії людей треба залишитися у своєму житті, за кого треба боротися, а кого можна відпустити, або й забути.
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