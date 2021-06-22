Ось кілька питань для співбесіди, на які, на думку експертів, ти повинен мати відповіді. Відразу ж зауважимо, що деякі з них ти, мабуть, ніколи не чув.

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1. Розкажи мені про себе

Крижане питання завжди ставлять першим на співбесіді, і його не слід недооцінювати. Randstad пояснив, що ти повинен відповісти, розповівши по черзі про своє навчання, професійний досвід, а також цілі, яких збираєшся досягнути.



Рекрутерам важливо знати про тебе та твої досягнення / Фото Unsplash

2. Розкажи мені про свою сім'ю

За словами групи американських менеджерів, опитаних LinkedIn, питання про сім'ю допомагає зрозуміти, чи дійсно у кандидата є правильний дух для роботи в команді. Воно дозволяє визначити, чи позитивна перед ними людина, чи є у неї достатньо енергії, чи готова вона до співпраці. Наявність тільки одного негативного елементу в команді піддає ризику весь колектив.

3. Хибні думки про тебе, які найчастіше виникають у людей

Ребекка Супєр, менеджер з персоналу SEEK (ринок зайнятості номер 1 в Австралії), пояснила в інтерв'ю, для чого це питання. Прохання кандидата розповісти про себе з позиції іншого дозволяє виявити рівень сприйняття та самосвідомості.

Як правильно відповісти? Без надмірного вихваляння. Рекрутери не надто люблять нарцисів.

4. Опиши свій недавній проєкт

Зазвичай хочуть почути про проєкт, в якому ти досягнув успіху. І, звичайно ж, рекрутери хочуть почути, що б ти міг зробити краще. Ребекка Супєр зауважує, що у компаніях шукають кандидатів, які мислять масштабно. А це питання допомагає зрозуміти їхнє бажання працювати щоразу краще.



Не варто боятися розповідати про свої невдачі на роботі / Фото Unsplash

5. Розкажи мені про випадок, коли ти зазнав невдачі

Теджан Вагаду, старший фахівець із залучення талантів в MST Solutions, розповів Huffington Post, що це питання використовується для вивчення чесності кандидата. Оскільки неможливо не припуститися помилки, експерт рекомендує бути чесним. Ба більше – ти можеш розповісти, чого тебе невдача навчила.

6. Покажи мені проєкт, яким ти найбільше пишаєшся

Габріель Вуді, рекрутер Intuit, розповіла, що це питання вона ставить завжди.

"Кандидати спочатку дуже нервують, але якщо вони говорять про те, що їм дійсно подобається, вони почуваються невимушено", – пояснює вона.

Таким чином рекрутер розуміє, що ти вмієш робити і яких навичок набув. Тож уникай розмитих відповідей. Під час співбесіди цінується конкретика.

7. Чому б нам не найняти тебе?

Це питання, на яке ти найменше очікуєш. Але, на думку лідерів, опитаних LinkedIn, відповідь може значно більше розповісти про тебе. У багатьох є готова відповідь на класичне питання "Які твої слабкості?", але це питання більш провокативне. І саме завдяки йому перевіряють, чи може кандидат говорити правду, бути чесним. Це та чесність, яка необхідна в командній роботі. Адже кожен знає як свої сильні, так і слабкі сторони.



Для отримання омріяної роботи потрібно бути чесним і щирим / Фото Unsplash

Будь чесним і відвертим на співбесіді. А також не забувай про конкретику. Натомість від розмитих і абстрактних відповідей краще відмовитися взагалі. Усе це однозначно допоможе тобі отримати роботу своєї мрії.

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