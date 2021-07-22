Як розпізнати друзів, які будуть все життя поруч, у добрі й погані часи? Давньогрецький мислитель Аристотель описував ключ до цього понад дві тисячі років тому.

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Чому дружба важлива

Легко подружитися у дитинстві

Для цього часто достатньо простого спільного інтересу – прогулянки, мультфільму, гри тощо. А далі вже й не розберешся, що спонукало сісти за одну парту в школі, чи навіть разом проводити канікули.

Так просто сталося, та й усе.

Інша річ – коли ти вже дорослий

Знайти друга у зрілому віці значно важче. І серед перешкод не так недовіра чи якась життєва філософія, як робота та обов'язки. Постійна зайнятість призводить навіть до того, що починаєш втрачати друзів дитинства.

Адже спільного інтересу більше нема.



Дорослим важче знаходити друзів, але й у дорослих дружба міцніша / Фото unsplash

А проте потреба в дружбі чи не сильніша, ніж потреба у любові

Відчуття глибокого зв'язку з іншою людиною, відчуття справжньої довіри, у будь-яку мить прикритої спини – вони дуже важливі для психічного здоров’я (і це неодноразово доведено науковцями).

Як вибрати хорошого друга: метод Арістотеля

Арістотель виділив три типи дружби

Перший – дружба заради інтересу, зручності, вигоди.

Другий – дружба для задоволення, спільного приємного проведення часу.

Третій – ідеальна дружба. Тривала, цінна, базована на чеснотах людини, які викликають бажання бути поруч з нею.

Філософ пояснив, що саме третій тип дружби можна назвати "вічним"

Такі друзі не зникають ні через відстань, ні через дітей чи родину, ні через роботу. Такі друзі – це люди одного з тобою світу спогадів, історій, та навіть міфів.



Вічна дружба – базується на чеснотах людини, через які тобі хочеться бути поряд / Фото unsplash

У чому ж секрет вибору

Він дуже простий: напиши на листку всіх своїх друзів, а напроти них – до якого з вищеописаних типів ваші стосунки можна віднести.

Думаю, радити, з якої категорії людей треба залишитися у своєму житті, за кого треба боротися, а кого можна відпустити, або й забути.

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