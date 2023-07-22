А що ж? Це техніка, яка, як стверджується у мережі, допомагає фліртувати, подобатися іншим або навіть стимулювати людей відчувати себе ближчими до тебе. Що ж, чому б і не взяти з тіктока кілька порад про те, як більше спілкуватися з іншими людьми, та бодай придивитися до них.

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Щоб подобатися людям, треба стежити за тим, що і як ти говориш, дбати про свій зовнішній вигляд, бути доброзичливим, вміти слухати й співпереживати. Але невербальна мова також є дуже важливим фактором! Саме тут варто згадати про метод трикутника.

Що таке метод трикутника і як він працює

Звичайно, цей метод не може змусити всіх закохатися у тебе, але – може допомогти тобі викликати інтерес, особливо у романтичній сфері. Лікар, письменник і журналіст Брюс Лі у Psychology Today пояснює, що це за метод і чому він допомагає фліртувати або утримувати увагу інших людей:

Метод трикутника пов'язаний з твоїми очима, очима і ротом іншої людини. Спочатку ти маєш дивитися в одне око співрозмовника. Потім швидко перемикатися на рот людини. Після чого подивитися у її друге око. Три частини тіла утворюють так званий "золотий трикутник".

Це не магія, але Лі каже, що метод працює – тому що "полегшує зоровий контакт, який показує зацікавленість і посилює зв'язок".



Метод трикутника працює, якщо ти будеш поводитися природно / Фото gpointstudio@freepik

Люди можуть відчувати більший зв'язок, близькість або навіть потяг, коли зустрічають когось, хто виявляє зацікавленість, дивиться в очі (бо це показує присутність та уважність) і слухає. Але метод – це ще не все, а лише інструмент-доповнення.

Також потрібно вміти слухати, правильно спілкуватися, ставитися до інших з повагою тощо. А метод зорового контакту слід застосовувати природно, уникаючи витріщання або тривалого вдивляння, інакше це може викликати зворотний ефект і змусити іншу людину відчувати себе некомфортно.

або тривалого вдивляння, інакше це може викликати зворотний ефект і змусити іншу людину відчувати себе некомфортно. Крім того, метод працює не у всіх контекстах і ситуаціях. Погляд на рот може бути ознакою флірту, та бувають випадки, коли це не те, що тобі потрібно, але ти хочеш викликати інтерес іншого штибу. У цьому випадку звичайний контакт очима є ефективнішим.

У цьому випадку звичайний контакт очима є ефективнішим. З іншого боку, зоровий контакт – це лише частина ефективної невербальної мови. Ти також повинен мати відкриту та впевнену поставу (якщо хочеш показати авторитет), уникати вигляду агресивного або недосяжного, і посміхатися (тільки не вимушено).

Та зверни увагу: дуже важливо поводитися якомога природніше і бути собою, інакше жоден трюк, метод чи техніка не спрацюють.