А что же? Это техника, которая, как утверждается в сети, помогает флиртовать, нравиться другим или даже стимулировать людей чувствовать себя более близкими к тебе. Что ж, почему бы и не взять из тиктока несколько советов о том, как больше общаться с другими людьми, и хотя бы присмотреться к ним.

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Чтобы нравиться людям, нужно следить за тем, что и как ты говоришь, заботиться о своем внешнем виде, быть дружелюбным, уметь слушать и сопереживать. Но невербальный язык также очень важный фактор! Именно здесь следует упомянуть о методе треугольника.

Что такое метод треугольника и как он работает

Конечно, этот метод не может заставить всех влюбиться в тебя, но может помочь тебе вызвать интерес, особенно в романтической сфере. Врач, писатель и журналист Брюс Ли в Psychology Today объясняет, что это за метод и почему он помогает флиртовать или удерживать внимание других людей:

Метод треугольника связан с твоими глазами, глазами и ртом другого человека. Сначала ты должен смотреть в один глаз собеседника. Затем быстро переключаться на рот человека. После чего посмотреть в его второй глаз. Три части тела образуют так называемый "золотой треугольник".

Это не магия, но Ли говорит, что метод работает – потому что "облегчает зрительный контакт, который показывает заинтересованность и усиливает связь".



Метод треугольника работает, если ты ведешь себя естественно / Фото gpointstudio@ freepik

Люди могут ощущать большую связь, близость или даже влечение, когда встречают кого-то, кто проявляет заинтересованность, смотрит в глаза (ибо показывает присутствие и внимательность) и слушает. Но метод – это еще не все, а только инструмент-дополнение.

Также нужно уметь слушать, правильно общаться, относиться к другим с уважением. А метод зрительного контакта следует применять естественно, избегать пялиться или длительного взгляда, иначе это может вызвать обратный эффект и заставить другого человека чувствовать себя некомфортно.

или длительного взгляда, иначе это может вызвать обратный эффект и заставить другого человека чувствовать себя некомфортно. Кроме того, способ работает не во всех контекстах и ситуациях. Взгляд на рот может быть признаком флирта, но бывают случаи, когда это не то, что тебе нужно, но ты хочешь вызвать интерес иного типа. В этом случае обычный контакт глазами более эффективен.

В этом случае обычный контакт глазами более эффективен. Не считая того, зрительный контакт – это лишь часть эффективной невербальной речи. Ты также должен иметь открытую и уверенную осанку (если хочешь показать авторитет), избегать вида агрессивного или недостижимого и улыбаться (только не вынужденно).

И обрати внимание: очень важно вести себя как можно естественнее и быть собой, иначе ни один трюк, метод или техника не сработают.