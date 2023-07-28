Дієта (а точніше, здорове харчування) і фізичні вправи – це два дуже важливі моменти для того, щоб жити добре, бути здоровим і навіть додати кілька років до свого життя. Але ти повинен знати, що впадати в крайнощі та надмірності – це не найкращий шлях, який може призвести до того, що ти здасися та впадеш у шкідливі звички.

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Частково проблема полягає в тому, що існує так багато варіантів, кожен, здається, має експертну пораду або безвідмовний метод. І з усім цим легко розгубитися і вибрати практики, які насправді не є здоровими або стійкими, і які можуть завдати більше шкоди, ніж користі.

Існує багато міфів, які увічнювалися і просувалися занадто довго, і важливо покласти їм край раз і назавжди, адже це питання здоров'я, добробуту та психічного здоров'я.

1. Є продукти, яких слід уникати взагалі

Це правда, що є продукти, які насправді не є корисними для здоров'я або не містять багато поживних речовин. Але багато експертів стверджують, що немає потреби повністю виключати будь-яку групу продуктів.

Чому це так? По-перше, тому що, виключаючи цілі групи продуктів, ти можеш позбавлятися поживних речовин, які тобі дійсно потрібні. А по-друге, потяг до певних продуктів може призвести до компульсивної харчової поведінки та переїдання, що може спричинити дискомфорт.



Не варто повністю виключати певні групи продуктів / Фото freepik

2. Дієта – єдиний спосіб схуднути

Звичайно, важливо стежити за своїм харчуванням і дотримуватися дієти, якщо це може допомогти тобі схуднути, але це не єдине, що потрібно робити. Правильне харчування (і не обов'язково обмежувальні дієти) має супроводжуватися достатньою фізичною активністю щотижня, щоб ти не лише втрачав вагу, але й спалював жир, набирав м'язи, розвивав силу, витривалість, хорошу рухливість та покращував психічне здоров'я.

3. Від вуглеводів товстіють

Ні, вуглеводи не роблять тебе товстим. Зловживання ними може призвести до збільшення ваги, але насправді вони необхідні твоєму тілу та мозку для отримання енергії, тому тобі потрібно мати їх у своєму раціоні, особливо для перекусу до або після тренування.

Важливо, щоб ти обирав якісніші, менш оброблені вуглеводи з низьким вмістом цукру. Тобто варто уникати таких продуктів, як білий хліб і тістечка, і шукати вуглеводи в овочах, цільнозернових продуктах і цільних злаках.



Варто обирати менш оброблені вуглеводи / Фото bublikhaus

4. Здорові дієти – це дорого

Багато людей обирають нездорову дієту, тому що вважають, що альтернатива занадто дорога і може бути не по кишені, але насправді це не так.

Овочі, фрукти, нежирні білки та багато інших продуктів, які є основою здорового харчування, можна знайти в будь-якому супермаркеті за розумною ціною. Тобі не потрібні особливі, імпортні або дивні продукти, які можуть коштувати дорожче.

5. Просто скороти калорії і ти побачиш результати.

Правильне харчування або дієта для схуднення – це не просто зменшення кількості калорій. Важливо знати, що не всі калорії однаково корисні, і що, крім того, потрібно зосередитися на поживних речовинах, які тобі потрібні.

Необхідно контролювати свої порції та кількість їжі, яку ти їси, але не скорочуй її занадто сильно, оскільки це може призвести до того, що ти відчуєш себе виснаженим, голодним і похмурим. А також це може трохи вплинути на твій метаболізм, що може призвести до того, що ти зупинишся на досягнутому і перестанеш бачити результати.

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