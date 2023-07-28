Диета (а точнее здоровое питание) и физические упражнения – это два очень важных момента для того, чтобы жить хорошо, быть здоровым и даже добавить несколько лет к своей жизни. Но ты должен знать, что впадать в крайности и избыточности – это не лучший путь, который может привести к тому, что ты сдашься и впадешь во вредные привычки.

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Частично проблема состоит в том, что существует так много вариантов, каждый, кажется, имеет экспертный совет или безотказный метод. И со всем этим легко растеряться и выбрать практики, которые на самом деле не здоровы или устойчивы, и которые могут нанести больше вреда, чем пользы.

Существует много мифов, которые увековечивались и продвигались слишком долго, и важно положить им конец раз и навсегда, ведь это вопросы здоровья, благополучия и психического здоровья.

1. Есть продукты, которых следует избегать вообще

Это правда, что есть продукты, которые на самом деле не полезны для здоровья или не содержат много питательных веществ. Но многие эксперты утверждают, что нет необходимости полностью исключать какую-либо группу продуктов.

Почему это так? Во-первых, потому что, исключая целые группы продуктов, ты можешь избавляться от питательных веществ, которые тебе действительно нужны. А во-вторых, тяга к определенным продуктам может привести к компульсивному пищевому поведению и перееданию, что может привести к дискомфорту.



Не стоит полностью исключать определенные группы продуктов / Фото freepik

2. Диета – единственный способ похудеть

Конечно, важно следить за своим питанием и соблюдать диету, если это может помочь тебе похудеть, но это не единственное, что нужно делать. Правильное питание (и не обязательно ограничительные диеты) должно сопровождаться достаточной физической активностью еженедельно, чтобы ты не только терял вес, но и сжигал жир, набирал мышцы, развивал силу, выносливость, хорошую подвижность и улучшал психическое здоровье.

3. От углеводов толстеют

Нет, углеводы не делают тебя толстым. Злоупотребление ими может привести к увеличению веса, но на самом деле они необходимы твоему телу и мозгу для получения энергии, поэтому тебе нужно иметь их в своем рационе, особенно для перекуса до или после тренировки.

Важно, чтобы ты выбирал более качественные, менее обработанные углеводы с низким содержанием сахара. То есть следует избегать таких продуктов, как белый хлеб и пирожные, и искать углеводы в овощах, цельнозерновых продуктах и цельных злаках.



Следует выбирать менее обработанные углеводы / Фото bublikhaus

4. Здоровые диеты – это дорого

Многие люди выбирают нездоровую диету, потому что считают, что альтернатива слишком дорога и может быть не по карману, но на самом деле это не так.

Овощи, фрукты, нежирные белки и многие другие продукты, которые служат основой здорового питания, можно найти в любом супермаркете по разумной цене. Тебе не нужны особые, импортные или удивительные продукты, которые могут стоить дороже.

5. Просто сократи калории и ты увидишь результаты

Правильное питание или диета для похудения – это не просто уменьшение количества калорий. Важно знать, что не все калории одинаково полезны, и что кроме того нужно сосредоточиться на питательных веществах, которые тебе нужны.

Необходимо контролировать свои порции и количество пищи, которую ты ешь, но не сокращай ее слишком сильно, поскольку это может привести к тому, что ты почувствуешь себя истощенным, голодным и мрачным. А также это может повлиять на твой метаболизм, что может привести к тому, что ты остановишься на достигнутом и перестанешь видеть результаты.

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