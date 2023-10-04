Одним словом: добробут. Мастурбація знижує рівень кортизону, а отже, дозволяє нам почуватися менш напруженими. Це також дуже важливий інструмент для кращого пізнання себе.

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"Є кілька причин, чому ми мастурбуємо", – пояснює доктор Роберто Берноріо, фахівець з гінекології, психотерапевт і клінічний сексолог, член-засновник і секретар Італійської асоціації прикладної сексологічної психології.

Перш за все, ви робите це тому, що відчуваєте, що хочете відчути певну форму задоволення в автономний спосіб: мастурбація – це ствердження сексуальності, пошук автономії, але також і гра. Ви також можете мастурбувати, щоб зрозуміти, як працює тіло: що нам найбільше подобається і як ми любимо це робити,

– зауважив він.

Крім того, мастурбація може бути перевіркою, щоб переконатися, що у нас немає проблем з ерекцією. Водночас слід пам'ятати, що нею займаються багато людей по всьому світу. І навіть ті, хто каже, що ніколи цього не робить.

Ми ж цього разу пройдемося по міфах, пов'язаних з цим словом. Нехай вони якомога швидше зникнуть з нашого життя, а це заняття стане однією зі складових гармонійного сексуального життя.

1. Мастурбація не приносить користі

Мастурбація важлива, – каже доктор Берноріо, – перш за все тому, що вона дозволяє нам пізнати себе: якщо ми розуміємо, що нам подобається найбільше, ми знаємо, про що попросити нашого партнера, і це робить наше сексуальне життя, і життя нашого партнера, набагато більш приємним.

Ба більше, кілька досліджень показали, що ті, хто мастурбує, мають менше проблем із сексуальною дисфункцією. Крім того, жінки, як правило, мають менше проблем з оргазмом.

2. Мастурбують лише одиниці

За словами фахівця, "багато людей мастурбують, як чоловіки, так і жінки, хоча і по-різному". Відсоток чоловіків, які мастурбують, з роками не змінився: всі завжди це робили і будуть робити. Що стосується жінок, то з роками їхня кількість зросла: близько 80% жіночого населення мастурбує, але рідше, ніж чоловіки. Для чоловіків це ніби автоматизм, а для жінок – пошук задоволення і самоствердження.



Мастурбує дуже і дуже багато чоловіків і жінок / Фото fxquadro

3. Приємніше мастурбувати на самоті

"Так, ті, хто мастурбує наодинці, кажуть, що їм це подобається: як показало дослідження, яке ми провели в Італії з колегами з Aispa і яке цитується в книзі "Жіноча мастурбація" (автори Роберто Берноріо і Мілена Пассігато, FrancoAngeli), в основному жінки віддають перевагу робити це на самоті, тому що це приносить їм більше задоволення. Це не означає, що це не можна робити в присутності партнера: це може бути дуже приємною еротичною грою і корисною для пізнання вподобань один одного", – каже експерт.

4. Мастурбація знижує сексуальний потяг

Ні, це дві речі, які можуть доповнювати одна одну, адже знання власного тіла і того, що приносить задоволення, робить сексуальне життя більш яскравим,

– підкреслює доктор Берноріо.

Якщо тільки ти не потрапиш у пастку мастурбації під порнографічні фільми. Все більше і більше чоловіків мастурбують таким чином, що є одним з останніх явищ аутоеротизму. Це може призвести до падіння бажання.

5. Це може призвести до хвороб

Деяких людей досі переконує це твердження, але доктор Берноріо наголошує: "Абсолютно неправда, що мастурбація може спричинити інфекції чи інші недуги. Достатньо мати чисті руки або секс-іграшки".

6. Жінки мастурбують краще

За словами доктора Берноріо, "важко сказати, але безсумнівно те, що жінки мають більше можливостей, вони можуть відчувати задоволення на рівні клітора або піхви, тому у них більше вибору, ніж у чоловіків".



У жінок більше можливостей для мастурбації / Фото wayhomestudio

7. Жінки все ще віддають перевагу проникненню

Не обов'язково: "Згідно з нашими дослідженнями, відсоток італійських жінок, які досягають оргазму лише за допомогою проникнення, становить близько 50%", – пояснює фахівець.

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Мастурбація – це приємно. Мастурбація – це корисно. Головне – отримувати від процесу задоволення. І, ясна річ, не зловживати переглядом порно.