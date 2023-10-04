Одним словом: благополучие. Мастурбация снижает уровень кортизона, а значит, позволяет нам чувствовать себя менее напряженными. Это тоже очень важный инструмент для лучшего познания себя.

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"Есть несколько причин, почему мы мастурбируем", – объясняет доктор Роберто Бернорио, специалист по гинекологии, психотерапевт и клинический сексолог, член-основатель и секретарь Итальянской ассоциации прикладной сексологической психологии.

Прежде всего, вы делаете это потому, что чувствуете, что хотите почувствовать определенную форму удовольствия автономным способом: мастурбация – это утверждение сексуальности, поиск автономии, но также и игра. Вы также можете мастурбировать, чтобы понять, как работает тело: что нам больше нравится и как мы любим это делать,

– заметил он.

Кроме того, мастурбация может быть проверкой, чтобы убедиться, что у нас нет проблем с эрекцией. В то же время следует помнить, что ею занимаются многие люди по всему миру. И даже те, кто говорит, что никогда этого не делает.

Мы же на этот раз пройдемся по мифам, связанным с этим словом. Пусть они поскорее исчезнут из нашей жизни, а это занятие станет одной из составляющих гармоничной сексуальной жизни.

1. Мастурбация не приносит пользы

Мастурбация важна, – говорит доктор Бернорио, – прежде всего потому, что она позволяет нам познать себя: если мы понимаем, что нам нравится больше всего, мы знаем, о чем попросить нашего партнера, и это делает нашу сексуальную жизнь, и жизнь нашего партнера, гораздо более приятной.

Более того, несколько исследований показали, что те, кто мастурбирует, имеют меньше проблем с сексуальной дисфункцией. Кроме того, женщины, как правило, испытывают меньше проблем с оргазмом.

2. Мастурбируют только единицы

По словам специалиста, "многие люди мастурбируют, как мужчины, так и женщины, хотя и по-разному". Процент мужчин, мастурбирующих, с годами не изменился: все всегда это делали и будут делать. Что касается женщин, то с годами их количество возросло: около 80% женского населения мастурбирует, но реже мужчин. Для мужчин это как автоматизм, а для женщин – поиск удовольствия и самоутверждения.



Мастурбирует очень и очень много мужчин и женщин / Фото fxquadro

3. Приятнее мастурбировать в одиночестве

"Да, те, кто мастурбирует наедине, говорят, что им это нравится: как показало исследование, которое мы провели в Италии с коллегами из Aispa и которое цитируется в книге "Женская мастурбация" (авторы Роберто Бернорио и Милена Пассигато, FrancoAngeli), в основном женщины предпочитают делать это в одиночестве, потому что это доставляет им больше удовольствия. Это не означает, что это нельзя делать в присутствии партнера: это может быть очень приятной эротической игрой и полезной для познания предпочтений друг друга", – говорит эксперт.

4. Мастурбация снижает сексуальное влечение

Нет, это две вещи, которые могут дополнять друг друга, ведь знание собственного тела и того, что доставляет удовольствие, делает сексуальную жизнь более яркой,

– подчеркивает доктор Бернорио.

Если только ты не попадешь в ловушку мастурбации под порнографические фильмы. Все больше и больше мужчин мастурбируют таким образом, что является одним из последних явлений аутоэротизма. Это может привести к падению желания.

5. Это может привести к болезням

Некоторых людей до сих пор убеждает это утверждение, но доктор Бернорио отмечает: "Абсолютно неправда, что мастурбация может вызвать инфекции или другие недуги. Достаточно иметь чистые руки или секс-игрушки".

6. Женщины мастурбируют лучше

По словам доктора Бернорио, "трудно сказать, но несомненно, что женщины имеют больше возможностей, они могут испытывать удовольствие на уровне клитора или влагалища, поэтому у них больше выбора, чем у мужчин".



У женщин больше возможностей для мастурбации / Фото wayhomestudio

7. Женщины все еще предпочитают проникновение

Необязательно: "Согласно нашим исследованиям, процент итальянских женщин, достигающих оргазма только посредством проникновения, составляет около 50%", – объясняет специалист.

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Мастурбация – это приятно. Мастурбация – это полезно. Главное – получать от процесса удовольствия. И, конечно, не злоупотреблять просмотром порно.