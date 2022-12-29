Але нічого – завжди можна зайти в інтернет (наприклад, на Men 24) та перевірити інформацію. Сьогодні продовжимо пояснювати міфи про Всесвіт, які стали аж надто поширеними.

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Всесвіт безкінечний

Всесвіт великий — у цьому немає сумніву, але він має межі.

У нашій галактиці, Чумацькому Шляху, понад 200 мільярдів зірок. А у Всесвіті – приблизно два трильйони галактик. Це те, що людство наразі спроможне виміряти, і, власне, те, що ми називаємо Всесвітом.

Зовнішні межі Всесвіту розташовані у 47 мільярдах світлових років від нас у всіх напрямках (це радіус). А відстань (діаметр) від краю до краю – 94 мільярди світлових років.

Тут все ясно, але є інше цікаве питання: що розкинулося за тими краями?

Темна матерія – це зло і руйнування

Темну матерію використовували у сюжетах багатьох фільмів і серіалів як щось зловісне й мерзенне та зле. Звісно, це насправді не так.

Темна матерія абсолютно невидима та не виявлена фізично, але теоретики підрахували, що вона становить 27% усієї матерії Всесвіту.

У суті своїй – це те, що розташоване у порожнечах між сонцями та галактиками, невидимий матеріал зі слабко взаємодіючих дуже масивних і набагато щільніших за протон частинок.

А ось те, що вони майже ніяк не взаємодіють ні з чим, якраз і є причиною, чому частинки темної матерії важко фіксувати.



Усіх таємниць Всесвіту не осягнеш, але розгадка про деякі – перед очима / Фото kjpargeter

Великий вибух – це вибух

Всесвіт почався з гігантського вибуху. Це ж просто у назві – The BIG BANG Theory (теорія Великого вибуху). Але тут треба дещо прояснити.

Вчені прийняли теорію, що Всесвіт виник 13,8 мільярда років тому, коли нескінченно мала щільна куля матерії вибухнула. Вибухнула, але не зовсім.

Усе почалося зі швидкого розширення, а не з детонації бомби. А це розширення (понад швидкість світла) стосувалося простору, а не об’єктів у Всесвіті.

Тобто зараз усе залишається у такому ж положенні, як і 13,8 мільярда років тому, але простір між об’єктами збільшується.

У космосі немає звуку – ніхто не почує твій крик

Кажуть, у космосі ніхто не почує, як ти кричиш. Адже космос — це вакуум, у якому немає речовини, крізь яку могли б поширюватися звукові хвилі. Формально – крик не повинен навіть відірватися від губ.

Однак тепер дослідники NASA кажуть, що все залежить від того, де саме ти розташувався у космосі.

Прислухаючись до величезної (збагаченої газом) чорної діри поблизу скупчення Персея, галактики за 250 мільйонів світлових років від нас, вчені почули різноманітні моторошні звуки.

Отже, якщо ти захочеш покричати в просторі зі щільними газами, плазмою та іншими частинками, то можна – тебе почують.



Чи дійсно у космосі немає звуків, а Сонце постійно горить? / Фото wirestock

Сонце — гігантська куля, яка постійно горить

Ну, насправді, це більше схоже на нескінченну серію вибухів водневої бомби, аніж на постійне горіння.

Атоми водню в ядрі Сонця врізаються в атоми гелію і зливаються.

Цей термоядерний синтез (ядерна реакція) вивільняє значну кількість енергії – як атомна електростанція.

Саме ці реакції живлять Сонце вже упродовж 4 мільярдів років.