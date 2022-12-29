Але нічого – завжди можна зайти в інтернет (наприклад, на Men 24) та перевірити інформацію. Сьогодні продовжимо пояснювати міфи про Всесвіт, які стали аж надто поширеними.
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Всесвіт безкінечний
Всесвіт великий — у цьому немає сумніву, але він має межі.
- У нашій галактиці, Чумацькому Шляху, понад 200 мільярдів зірок. А у Всесвіті – приблизно два трильйони галактик. Це те, що людство наразі спроможне виміряти, і, власне, те, що ми називаємо Всесвітом.
- Зовнішні межі Всесвіту розташовані у 47 мільярдах світлових років від нас у всіх напрямках (це радіус). А відстань (діаметр) від краю до краю – 94 мільярди світлових років.
Тут все ясно, але є інше цікаве питання: що розкинулося за тими краями?
Темна матерія – це зло і руйнування
Темну матерію використовували у сюжетах багатьох фільмів і серіалів як щось зловісне й мерзенне та зле. Звісно, це насправді не так.
- Темна матерія абсолютно невидима та не виявлена фізично, але теоретики підрахували, що вона становить 27% усієї матерії Всесвіту.
- У суті своїй – це те, що розташоване у порожнечах між сонцями та галактиками, невидимий матеріал зі слабко взаємодіючих дуже масивних і набагато щільніших за протон частинок.
А ось те, що вони майже ніяк не взаємодіють ні з чим, якраз і є причиною, чому частинки темної матерії важко фіксувати.
Усіх таємниць Всесвіту не осягнеш, але розгадка про деякі – перед очима / Фото kjpargeter
Великий вибух – це вибух
Всесвіт почався з гігантського вибуху. Це ж просто у назві – The BIG BANG Theory (теорія Великого вибуху). Але тут треба дещо прояснити.
- Вчені прийняли теорію, що Всесвіт виник 13,8 мільярда років тому, коли нескінченно мала щільна куля матерії вибухнула. Вибухнула, але не зовсім.
- Усе почалося зі швидкого розширення, а не з детонації бомби. А це розширення (понад швидкість світла) стосувалося простору, а не об’єктів у Всесвіті.
Тобто зараз усе залишається у такому ж положенні, як і 13,8 мільярда років тому, але простір між об’єктами збільшується.
У космосі немає звуку – ніхто не почує твій крик
Кажуть, у космосі ніхто не почує, як ти кричиш. Адже космос — це вакуум, у якому немає речовини, крізь яку могли б поширюватися звукові хвилі. Формально – крик не повинен навіть відірватися від губ.
- Однак тепер дослідники NASA кажуть, що все залежить від того, де саме ти розташувався у космосі.
- Прислухаючись до величезної (збагаченої газом) чорної діри поблизу скупчення Персея, галактики за 250 мільйонів світлових років від нас, вчені почули різноманітні моторошні звуки.
Отже, якщо ти захочеш покричати в просторі зі щільними газами, плазмою та іншими частинками, то можна – тебе почують.
Чи дійсно у космосі немає звуків, а Сонце постійно горить? / Фото wirestock
Сонце — гігантська куля, яка постійно горить
Ну, насправді, це більше схоже на нескінченну серію вибухів водневої бомби, аніж на постійне горіння.
- Атоми водню в ядрі Сонця врізаються в атоми гелію і зливаються.
- Цей термоядерний синтез (ядерна реакція) вивільняє значну кількість енергії – як атомна електростанція.
Саме ці реакції живлять Сонце вже упродовж 4 мільярдів років.