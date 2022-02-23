Якщо ти бодай трохи слідкуєш за життям успішних бізнесменів, то знаєш, що вони віддають перевагу якісним, але дуже простим речам. Ми назвемо кілька стильних помилок, які не властиві мільйонерам. Не роби так, якщо ти хочеш підкреслити свої досягнення за допомогою стилю!

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Як не одягаються мільйонери

1. Надлишок логотипів

Згідно з дослідженням, опублікованим Журналом особистості та соціальної психології, носіння дуже яскравих логотипів або принтів створює поганий імідж. Ба більше, воно може вплинути на твої шанси на побачення.

Проблема в тому, що здається, що ти хочеш надто виділитися. І це має протилежний ефект. Це сприймається як спроба похизуватися багатством, що є справжнім червоним прапором.



Віддай перевагу одягу, не обвішаному логотипами / Фото Derick McKinney

2. Сліпо наслідуєш тенденціям

Немає нічого поганого в тому, щоб носити трендові речі. Але це не означає, що весь твій образ повинен будуватися навколо лише трендів. Твоя задача – сформувати власний стиль. Нехай одяг підкреслює твою особистість та показує твій характер.

Варто пам'ятати, що тенденції швидкоплинні. А це означає, що тобі потрібно буде постійно ходити на шопінг, щоб встигати за трендами.

3. Не віддаєш одяг кравцю

Це не означає, що тобі потрібно шити одяг лише на замовлення. Натомість тобі варто потоваришувати з кравцем, який дозволить удосконалити твій одяг.

Він відрегулює довжину та ширину одягу. Усе для того, щоб він ідеально сидів на тобі. Варто ж розуміти, що твоя тілобудова унікальна. І є дуже високі шанси, що знайти вбрання під себе – місія неможлива. Тож варто купувати речі, які тобі личать, але потребують незначних коректур. Тут і прийде на допомогу кравець.



Кравець допоможе підшити одяг під тебе / Фото Yasamine June

4. Витрачаєшся на дорогий одяг

Білл Гейтс і багато інших мільйонерів кажуть, що вони не витрачають свої гроші на дорогий одяг. Вони знають, що мода не вічна, і що тенденції мають властивість змінюватися.

Якщо ж ти й хочеш купити дорогий одяг, то краще віддати перевагу якісним речам, а не обвішаним лейбами. Є підозра, що дороге брендове пальто на 100 відсотків складається з синтетичних волокон. Натомість удвічі дешевше можна придбати якісне кашемірове пальто від українського бренду. Подумай над цим!

5. Надлишок аксесуарів

Аксесуари мають важливе значення. Вони допомагають підкреслити твій характер. Але і тут потрібно не перегнути палицю.

Не потрібно намагатися за допомогою аксесуарів демонструвати усе своє багатство. Якщо ти вже й носиш дорогий годинник, то широкий золотий браслет уже недоречний. Це й стосується низки всіляких перснів, ланцюжків тощо. Не варто нагадувати сороку, яка тягнеться до всього, що блищить.



Не обвішуй себе з ніг до голови аксесуарами / Фото Hunters Race

Бонус: Не доглядаєш за взуттям

Взуття багато говорить про людину, тому за ним теж потрібно доглядати.

Ти повинен дбати про те, щоб взуття не було брудним, пошарпаним, мало поганий запах тощо. Ти ж переш регулярно свій одяг. То чому ти ігноруєш кросівки або черевики? До слова, догляд за взуттям дозволить йому прослужити значно довше. А це не лише позитивно вплине на твій образ, а й на фінанси.

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Потурбуйся про свій образ. Не обвішуй себе логотипами. Доглядай за одягом, а також дбай про те, щоб він підкреслював твої виграшні сторони. І пам'ятай про те, що вкладатися варто у якісні речі, а не тренди. Нехай у твоїй шафі буде одяг поза часом, який завжди буде коли та з чим носити.