На серії фото, яку виклала на своєму інстаграмі Морган Кетцнер, красуня позує в образі спокусливої піратки. Не дивно, що світлини шалено сподобалися як нашій редакції, так і підписникам моделі.

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"Ласкаво прошу на мій корабель", – написала вона під публікацією.

Ох, з такою красунею ми б відправилися у плавання. З нею відразу ж забуваєш усі ці дурнуваті жарти про те, що жінка на кораблі – до нещастя. Не дивно, що підписники у захваті від фотографій Морган Кетцнер. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів:

"Абсолютно приваблива та приголомшлива";

"Вау! Який же крутезний костюм";

"Морган, ти просто бездоганна";

"Приваблива та сексуальна";

"Які ж у тебе спокусливі та довжелезні ноги";

"Твої вигини заворожують".



Морган Кетцнер перевтілилася на сексуальну піратку / Фото з інстаграму Кетцнер



Морган Кетцнер перевтілилася на сексуальну піратку / Фото з інстаграму Кетцнер



Морган Кетцнер перевтілилася на сексуальну піратку / Фото з інстаграму Кетцнер



Морган Кетцнер перевтілилася на сексуальну піратку / Фото з інстаграму Кетцнер



Морган Кетцнер перевтілилася на сексуальну піратку / Фото з інстаграму Кетцнер

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Зізнаємося, нам теж шалено подобається Морган Кетцнер. Тож тебе ми буквально закликаємо підписатися на американську модель. Ти ж не хочеш пропустити порцію спокуси від неї?