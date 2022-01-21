Міс Всесвіт Олівіа Калпо похизувалася бездоганною фігурою у крихітному бікіні

21 січня 2022 , 04:48
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Джерело:

інстаграм Олівії Калпо

Ми з величезним задоволенням слідкуємо в інстаграмі за Олівією Калпо. А все тому, що вона регулярно ділиться зі своїми підписниками гарячими фотографіями.

Не став винятком її свіженький пост. На ньому красуня постала у крихітному бікіні, яке дозволяє вдосталь намилуватися її розкішними формами. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися публікацією, якою поділилася Олівіа Калпо в мережі!

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"Бачиш серце у хмарі?", – запитала вона у своїх підписників.

Не знаємо, що там вдалося побачити прихильникам володарки титулу Міс Всесвіт. Ми ж просто не могли відірвати погляди від її бездоганної фігури. На щастя, ми такі не одні. Про це свідчить шалена кількість лайків, а також безліч коментарів:

  • "Ти подобаєшся мені";
  • "Ти просто надзвичайна, крихітко";
  • "Спекотна, як і завжди";
  • "Я можу розгледіти на фото лише одну річ. І це точно не хмари";
  • "Дуже і дуже гаряча";
  • "Справжня королева мережі";
  • "Ущипніть мене, якщо Олівіа Калпо дійсно існує";
  • "Ці фотографії просто бездоганні";
  • "Круті фотографії крутої дівчини".


Крихітне бікіні підкреслює фігуру Олівії Калпо / Фото з інстаграму Калпо


Крихітне бікіні підкреслює фігуру Олівії Калпо / Фото з інстаграму Калпо


Крихітне бікіні підкреслює фігуру Олівії Калпо / Фото з інстаграму Калпо


Крихітне бікіні підкреслює фігуру Олівії Калпо / Фото з інстаграму Калпо

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Милуватися Олівією Калпо можна цілу вічність. Тож будь максимально обережним, щоб твоя кохана не почала ревнувати. Підпишися на красуню, постав лайки під її останніми фотографіями та негайно втікай з її сторінки. Поки не пізно. Ми попереджали!

Автор: Назарій Лазур