На своїй сторінці в інстаграмі красуня виклала фотографію, на якій позує у купальнику. Саме цей елемент гардеробу дозволяє вдосталь помилуватися бездоганними формами нашої героїні. Що ми й рекомендуємо зробити тобі вже і негайно!
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"Мені залишитися чи піти?", – неоднозначно написала під публікацією Фонсека.
Ми, звичайно ж, хотіли б, щоб вона залишалася якомога довше. Принаймні у нашій стрічці в інстаграмі. З нами солідарні також підписники красуні. Вони були щедрими не лише на лайки, а й коментарі, оспівуючи фігуру нашої героїні:
- "Залишайся, дівчинко";
- "Рятувальниця Малібу";
- "Яка ж ти красива";
- "Сексуальна королева";
- "Моя богиня";
- "Приголомшлива Маріанна";
- "Твоє тіло просто надзвичайне";
- "Бездоганна краса";
- "Ти – справжній витвір мистецтва".
Розкішна фігура моделі розбурхала мережу / Фото з інстаграму Фонсеки
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Ми навіть не будемо сперечатися з підписниками Маріанни Фонсеки. Тебе ж буквально закликаємо підписатися на бразильську модель. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися її гарячими фотографіями!