Мисс Вселенная Оливиа Калпо похвасталась безупречной фигурой в крошечном бикини
Источник:инстаграм Оливии Калпо
Мы с огромным удовольствием следим в инстаграме за Оливией Калпо. А все потому, что она регулярно делится со своими подписчиками горячими фотографиями.
Не стал исключением ее свежий пост. На нем красавица предстала в крохотном бикини, позволяющем вдоволь налюбоваться ее роскошными формами. Айда вместе с Men 24 наслаждаться публикацией, которой поделилась Оливиа Калпо в сети!
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"Видишь сердце в облаке?", – спросила она своих подписчиков.
Не знаем, что там удалось увидеть поклонникам обладательницы титула Мисс Вселенная. Мы ведь просто не могли оторвать взгляды от ее безупречной фигуры. К счастью, мы такие не одни. Об этом свидетельствует огромное количество лайков, а также множество комментариев:
- "Ты нравишься мне";
- "Ты просто необычная, крошка";
- "Жаркая, как и всегда";
- "Я могу разглядеть на фото только одну вещь. И это точно не облака";
- "Очень и очень горячая";
- "Настоящая королева сети";
- "Ущипните меня, если Оливиа Калпо действительно существует";
- "Эти фотографии просто безупречны";
- "Крутые фотографии крутой девушки".
Крошечное бикини подчеркивает фигуру Оливии Калпо / Фото с инстаграма Калпо
Крошечное бикини подчеркивает фигуру Оливии Калпо / Фото с инстаграма Калпо
Крошечное бикини подчеркивает фигуру Оливии Калпо / Фото с инстаграма Калпо
Крошечное бикини подчеркивает фигуру Оливии Калпо / Фото с инстаграма Калпо
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Любоваться Оливией Калпо можно целую вечность. Так будь максимально осторожным, чтобы твоя возлюбленная не начала ревновать. Подпишись на красавицу, поставь лайки под ее последними фотографиями и немедленно беги с ее страницы. Пока не поздно. Мы предупреждали!