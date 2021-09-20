Світлини Саші Чистової надзвичайно сильно сподобалися її підписникам. Воно й не дивно, адже на кадрах можна добряче помилуватися гарячими формами красуні.

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"Через два тижні з'являюся з такою серією фото. Скучили? Пора повертатися, я вважаю", – написала вона під публікацією.

За понад добу серія фото зібрала майже 90 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Гайда читати найкращі з них, а потім милуватися спокусливими вигинами Чистової:

"Вона була з планети Марс";

"Нічого собі повернення";

"Саша, це просто кайф";

"Дівчино, ви шикарна!";

"Крута зйомка";

"Просто здуріти можна";

"Просто неймовірно красиві фото!".



Саша Чистова у крихітному бікіні знялася посеред пустелі / Фото з інстаграму Чистової



Саша Чистова у крихітному бікіні знялася посеред пустелі / Фото з інстаграму Чистової



Саша Чистова у крихітному бікіні знялася посеред пустелі / Фото з інстаграму Чистової



Саша Чистова у крихітному бікіні знялася посеред пустелі / Фото з інстаграму Чистової



Саша Чистова у крихітному бікіні знялася посеред пустелі / Фото з інстаграму Чистової

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Слідкувати за Сашою Чистовою в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми закликаємо підписатися на красуню, а також не шкодувати лайків для неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона викладає в мережі!