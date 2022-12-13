Одразу нагадаємо, що корабель Orion вдало приземлився 11 грудня, повернувшись від Місяця. Та цей борт – без людей. Тепер увагу світу привертає другий етап програми – з екіпажем. Але це не може статися швидко.

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Що буде далі з місіями "Артеміди" і коли людина знову ступить на Місяць

Зокрема, треба фактично наново зібрати (відновити) космічний корабель і ракету-носій SLS. Ключові компоненти для капсули Orion повторно використають, але вони повинні пройти серію випробувань після польоту – це займе деякий час.

Первинний графік використання SLS передбачав повні три роки між першими двома запусками. У блозі NASA за 2017 рік вказано, що авіоніка та електричні системи, які забезпечують "нервову систему" ракет-носіїв і космічних кораблів і з’єднують різні системи в єдине ціле, будуть багаторазовими.

Але ракету для запуску Artemis 2 використають потужнішу, а трирічний проміжок між місіями мав на меті дати час для модернізації мобільної стартової платформи SLS (MLP).

Однак у 2018 відмовилися від планів модернізації існуючого MLP, а перші три польоти SLS вирішили виконати в одній конфігурації. Це, природньо, скоротило перерву між місіями. Однак авіоніка тепер потребуватиме ретельнішого відновлення.



У NASA скоротили заявлений час між місіями, але це може змінитися / Фото NASA

Отже, відповідно до звіту NASA за листопад 2022, загальна підготовча робота між місіями триватиме близько 27 місяців. А найскладнішим завданням цього періоду буде обробка та повторна інсталяція апаратного забезпечення Artemis.

Видалення та встановлення авіоніки на капсулі Artemis 2 Orion буде більше схоже на відключення вашого домашнього офісу, щоб перенести його з однієї кімнати в іншу, ніж на розривання гіпсокартону, щоб перемонтувати ваш будинок. Але перш ніж ці компоненти можна буде встановити в Orion для Artemis 2, їх потрібно перевірити,

– пояснив виданню інженер NASA

А поки що техніки вивчатимуть космічний корабель, який повернувся на Землю, і його системи, щоб визначити, наскільки добре він працював у польоті. Зокрема – наслідки радіаційного впливу. У проєктуванні космічного корабля докладають значні зусилля для захисту екіпажу й обладнання від опромінення. І тут ще велике поле роботи, адже, скажімо, на борту Міжнародної космічної станції (МКС) та біля Місяця рівні опромінення геть різні.

Важливо знати! Загалом місія Artemis 1 тривала близько 26 днів. Екіпаж Artemis 2 не зможе насолоджуватися своєю місією так довго – вона триватиме тільки 10 днів. Це через те, що кружляти навколо місяця астронавти довго не будуть. І тільки під час наступної після цього місії, Artemis 3, люди мають висадитися на поверхню Місяця.



Коли саме це відбудеться – наразі точно не скаже ніхто, але не раніше 2025 року. Але, кажуть, дотримання цієї дати стало б подвигом для NASA.