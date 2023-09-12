Відверто кажучи, це найбільше залежить від удачі. Температура біля полюсів Місяця може опускатися до -253 градуси за Цельсієм. І ні спусковий апарат Чандраян-3 Вікрам, ні його місяцехід Праджіан, який здійснив історичне приземлення 23 серпня, не обладнані обігрівачами, які зазвичай використовують у місячних місіях.

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Ці радіоізотопні обігрівачі (RHU) працюють у спосіб пасивного випромінювання тепла, щоб підтримувати обладнання на борту космічних апаратів у стабільній робочій температурі. Найчастіше в космічних місіях RHU перетворюють на електричну енергію тепло, що утворюється в результаті природного розпаду радіоактивних версій плутонію або полонію. Тож – так, без цих систем виживання апаратів Чандраян-3 залежить від випадку.

Чи переживуть апарати Чандраян-3 місячну ніч

RHU використовують у місіях на Місяць із 1970-х.

Луноход-1, який був першим успішним місяцеходом, живився від сонячних батарей. Під час ночівлі на Місяці він грівся до наступного сходу сонця за допомогою енергії, яку постачав радіоізотопний обігрівач полонію-210.

який був першим успішним місяцеходом, живився від сонячних батарей. Під час ночівлі на Місяці він грівся до наступного сходу сонця за допомогою енергії, яку постачав радіоізотопний обігрівач полонію-210. Китайський апарат Чан'е-3, який у 2013 приземлився неподалік від місця посадки Лунохода-1 у великому кратері на північно-західній частині Місяця, мав на борту схожі механізми. Місяцехід Юйту пережив першу ніч, але назавжди втратив мобільність після другої. Однак за останні 4 роки його наступник Юйту-2 прокидався, як і очікувалося, кожного місячного дня.

який у 2013 приземлився неподалік від місця посадки Лунохода-1 у великому кратері на північно-західній частині Місяця, мав на борту схожі механізми. Місяцехід Юйту пережив першу ніч, але назавжди втратив мобільність після другої. Однак за останні 4 роки його наступник прокидався, як і очікувалося, кожного місячного дня. ISRO (індійське космічне агентство) публічно не обговорює, чому радіоізотопні обігрівачі не встановили на борту модуля Вікрам та місяцехода Праджіан. Тим часом цей роботизований дует блискуче виконав свої наукові завдання в регіоні Місяця, який міцно став гарячою точкою для космічних досліджень, бо містить запаси замерзлої води.

Щодо підготовки індійських апаратів до першої місячної ночі відомо, що батареї на борту Праджіан були повністю заряджені ще до того, як він перейшов у режим сну.

Якщо все буде добре, ми зможемо пропрацювати ще 14 днів. В іншому випадку він назавжди залишиться там як місячний посол Індії,

– підсумували в ISRO.