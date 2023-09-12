Честно говоря, это больше всего зависит от удачи. Температура у полюсов Луны может опускаться до -253 градуса по Цельсию. И ни спусковой аппарат Чандраян-3 Викрам, ни его луноход Праджиан, совершивший историческое приземление 23 августа, не оборудованы обогревателями, обычно используемыми в лунных миссиях.

Смотрите также Кофе утром и кофе вечером: как и почему напитки на его основе заполонили весь мир

Эти радиоизотопные обогреватели (RHU) работают способом пассивного излучения тепла, чтобы поддерживать оборудование на борту космических аппаратов при стабильной рабочей температуре. Чаще всего в космических миссиях RHU превращают в электрическую энергию тепло, образующееся в результате естественного распада радиоактивных версий плутония или полония. Так что – да, без этих систем выживание аппаратов Чандраян-3 зависит от случая.

Переживут ли аппараты Чандраян-3 лунную ночь

RHU используются в миссиях на Луну с 1970-х.

Луноход-1, который был первым успешным луноходом, питался от солнечных батарей. Во время ночлега на Луне он грелся до следующего восхода солнца с помощью энергии, поставляемой радиоизотопным обогревателем полония-210.

который был первым успешным луноходом, питался от солнечных батарей. Во время ночлега на Луне он грелся до следующего восхода солнца с помощью энергии, поставляемой радиоизотопным обогревателем полония-210. Китайский аппарат Чанье-3, который в 2013 году приземлился неподалеку от места посадки Лунохода-1 в большом кратере на северо-западной части Луны, имел на борту схожие механизмы. Луноход Юйту пережил первую ночь, но навсегда потерял мобильность после второй. Однако за последние 4 года его преемник Юйту-2 просыпался, как и ожидалось, каждый лунный день.

который в 2013 году приземлился неподалеку от места посадки Лунохода-1 в большом кратере на северо-западной части Луны, имел на борту схожие механизмы. Луноход Юйту пережил первую ночь, но навсегда потерял мобильность после второй. Однако за последние 4 года его преемник просыпался, как и ожидалось, каждый лунный день. ISRO (индийское космическое агентство) публично не обсуждает, почему радиоизотопные обогреватели не установили на борту модуля Викрам и лунохода Праджиан. Между тем этот роботизированный дуэт блестяще выполнил свои научные задачи в регионе Луны, который стал горячей точкой для космических исследований, так как содержит запасы замерзшей воды.

Что касается подготовки индийских аппаратов к первой лунной ночи, известно, что батареи на борту Праджиан были полностью заряженные еще до того, как он перешел в спящий режим.

Если все будет хорошо, мы сможем проработать еще 14 дней. В противном случае он навсегда останется там как лунный посол Индии,

– подытожили в ISRO.