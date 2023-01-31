Artemis 2, запланована на 2024, буде першою місією на Місяць з екіпажем після 1972 року. Корабель в рамках Artemis 1, нагадаємо, запустили без людей 16 листопада, а 11 грудня апарат повернувся на Землю.

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Хто може полетіти на Місяць під час місії NASA Artemis 2

Участь у місячній місії Artemis 2 візьмуть четверо людей. Офіційного підтвердження їхніх імен не буде принаймні до пізньої весни, але ЗМІ найкращих кандидатів вже називають.

Зауваж: процес відбору астронавтів є вкрай таємним, навіть вже відібрані астронавти часто не знають, як вони потрапили на місію. Склад екіпажу оголошують за чітким графіком, визначеним космічними агентствами-учасниками, витоки інформації – рідкість.

Нещодавно журналісти CNN поспілкувалися з "дюжиною нинішніх і колишніх офіційних осіб і астронавтів NASA", і на основі цих розмов сформували прогнози, кого оберуть для Artemis 2. Отже, це майже напевне Рейд Вайзман зі США та Джеремі Хансен з Канади.

47-річний Вайзман – військово-морський авіатор, льотчик-випробувач та екскерівник офісу астронавтів (з листопада у відставці, адже керівник не має права літати в космос), працює з NASA з 2009 і є ветераном експедиції на МКС 2014 року. Він також керував підводною місією NEEMO (NASA Extreme Mission Operations) у Флориді у 2016.

Хансену також 47 років, він – пілот-винищувач армії Канади, служив у NORAD (Північноамериканське командування аерокосмічної оборони). Долучився до CSA так само у 2009, але в космос ще не літав. Хансен був першим канадцем, який керував розкладом підготовки нового класу астронавтів між 2017 і 2020 роками.



Імена людей, які полетять до Місяця, ще не відомі, але прогнози вже будують / Фото NASA

За чутками, серед екіпажу з 4 людей буде 3 від NASA та 1 від CSA (канадське агентство). Канадці здобули своє місце, додавши роботизовану технологію Canadarm3 до запланованої місячної станції Gateway. Щодо NASA – право участі в місіях мають 41 астронавт, третина з них жінки, є представники різних рас.

До слова: оскільки агентство обіцяло залучити до місії і перших, і других, у CNN припустили, що на "Артеміді-2" можуть бути Віктор Гловер (темношкірий астронавт, який літав на МКС у 2021), Крістіна Кох (рік на МКС у 2019) або Енн Макклейн (літала на МКС у 2018), яка публічно ідентифікує себе з ЛГБТ-спільнотою.

А проте NASA не підтвердило жодного з прогнозів CNN та не дало взагалі офіційного коментаря.