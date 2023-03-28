Проєкт Artemis 2 є продовженням успішного проєкта Artemis 1. Наприкінці 2022 року, нагадаємо, в рамках місії NASA капсула "Оріон" без екіпажу долетіла на орбіту Місяця і назад на Землю.

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У NASA досягли важливого етапу у складанні місячної ракети

Місія NASA "Артеміда-2", яка – за планом – стартує на Місяць вже у 2024 році, використовуватиме ракету Space Launch System (SLS). Станом на кінець березня 2023 року фахівці майже повністю зібрали основний ступінь ракети.

Залишилося домонтувати 4 двигуни RS-25, аде це зроблять найближчим часом. Усього за тиждень, 3 квітня, NASA назве імена трьох американців і одного канадця, які здійснять політ навколо Місяця в рамках першої пілотованої місії до найближчого сусіда Землі з часів "Аполлона-17" у 1972 році.



Основний ступінь ракети-носія Space Launch System для Artemis 2 / Фото NASA, Michael DeMocker

SLS не така висока, як 111-метрова ракета Saturn V (запустила 6 пілотованих місій Apollo на поверхню Місяця між 1969 і 1972, а також інші місії, які літали навколо Місяця). Але й не маленька – 98 метрів. Скажімо, упродовж 30 років (з 1981 до 2011) астронавтів на орбіту доправляв шатл 56 метрів заввишки.

Менші й дві ракети, які сьогодні доставляють астронавтів на Міжнародну космічну станцію: Falcon 9 компанії SpaceX (70 метрів) і російський "Союз" (46 метрів).

Мегаракета Starship від SpaceX трохи вища – 120 метрів (і тягу має потужнішу, 7,7 мільйона кілограмів на противагу 4 мільйонам у SLS), але вона поки ще не літає.

Зауважмо, Artemis загалом має на меті створити пілотований аванпост поблизу південного полюса Місяця. Перші астронавти приземляться там у 2025 році – або близько того – під час місії Artemis 3.