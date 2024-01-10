NASA відкладає обидві наступні місії Artemis: коли тепер знову чекати людину на Місяці
Джерело:Space.com
На повернення людства на Місяць доведеться ще трохи почекати. 9 січня у NASA заявили, що флагманська місія Artemis 2 перенесена – з листопада 2024 на вересень 2025 року.
Відповідно, місія висадки астронавтів безпосередньо на Місяць Artemis 3, раніше запланована на кінець 2025 року, тепер буде націлена на вересень 2026 року. І все це – через питання безпеки.
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NASA змінило дати запуску місій на Місяць через питання безпеки
У NASA наголосили, що прагнуть дати командам "Артеміди" більше часу для усунення проблем, пов'язаних із першими розробками, операціями та інтеграцією.
Ми збираємося приділити більше часу "Артеміді-2" і "Артеміді-3". Отже, ми коригуємо наш графік, щоб запланувати запуск "Артеміди-2" на вересень 2025 року, а "Артеміди-3" – на вересень 2026, що дозволить вперше відправити людину на південний полюс Місяця,
– сказав на брифінгу адміністратор NASA Білл Нельсон.
Джим Фрі, помічник адміністратора NASA, додав, що рішення відкласти запуск Artemis 2 прийнято задля безпеки екіпажу: "Ми готуємося відправити наших друзів і колег на цю місію, тож прагнемо здійснити запуск якомога безпечніше. І ми запустимо, коли будемо готові".
Про які проблеми з безпекою мовиться
- У NASA перерахували низку нових систем і технологій, які агентство все ще випробовує і розробляє перед запуском "Артеміди-2". Це і нові об'єкти в Космічному центрі Кеннеді у Флориді, які дозволять швидко завантажувати паливо, входити й виходити екіпажу, і нова система переривання польоту, і нова система життєзабезпечення.
- Плюс треба усунути проблеми з тепловим екраном, на які натрапила капсула "Оріон" під час тестового польоту навколо Місяця без екіпажу в рамках місії "Артеміда-1" наприкінці 2022. А ще й частину обладнання життєзабезпечення доведеться замінити всередині корабля Artemis 3 Orion через збої під час тестування.
- Крім того, електрика в системі аварійного відключення екіпажу, яка відриває капсулу від ракети Space Launch System NASA в разі аномалії запуску, під час випробувань не спрацювала так, як очікувалося. "Попереду у нас ще багато тестувань, і ми хотіли переконатися, що у нас є на це час", – зазначили в NASA.