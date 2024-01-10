Соответственно, миссия высадки астронавтов непосредственно на Луну Artemis 3, ранее намеченная на конец 2025 года, теперь будет нацелена на сентябрь 2026 года. И все это – из-за вопросов безопасности.

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NASA изменило дату запуска миссий на Луну из-за вопросов безопасности

В NASA подчеркнули, что стремятся дать командам "Артемиды" больше времени для устранения проблем, связанных с первыми разработками, операциями и интеграцией.

Мы собираемся уделить больше времени "Артемиде-2" и "Артемиде-3". Итак, мы корректируем наш график, чтобы запланировать запуск "Артемиды-2" на сентябрь 2025 года, а "Артемиды-3" – на сентябрь 2026, что позволит впервые отправить человека на южный полюс Луны,

– сказал на брифинге администратор NASA Билл Нельсон.

Джим Фри, помощник администратора NASA, добавил, что решение отложить запуск Artemis 2 принято в целях безопасности экипажа: "Мы готовимся отправить наших друзей и коллег на эту миссию, поэтому стремимся осуществить запуск как можно безопаснее. И мы запустим, когда будем готовы".

О каких проблемах с безопасностью идет речь

В NASA перечислили ряд новых систем и технологий, которые агентство все еще испытывает и разрабатывает перед запуском "Артемиды-2". Это и новые объекты в Космическом центре Кеннеди во Флориде, которые позволят быстро загружать топливо, входить и выходить экипажу, и новая система прерывания полета, и новая система жизнеобеспечения.

и разрабатывает перед запуском "Артемиды-2". Это и новые объекты в Космическом центре Кеннеди во Флориде, которые позволят быстро загружать топливо, входить и выходить экипажу, и новая система полета, и новая система жизнеобеспечения. Плюс нужно устранить проблемы с тепловым экраном, с которыми столкнулась капсула "Орион" во время тестового полета вокруг Луны без экипажа в рамках миссии "Артемида-1" в конце 2022. А еще и часть оборудования жизнеобеспечения придется заменить внутри корабля Artemis 3 Orion из-за сбоев во время тестирования.

с которыми столкнулась капсула "Орион" во время тестового полета вокруг Луны без экипажа в рамках миссии "Артемида-1" в конце 2022. А еще и часть оборудования придется заменить внутри корабля Artemis 3 Orion из-за сбоев во время тестирования. Кроме того, электричество в системе аварийного отключения экипажа, отрывающего капсулу от ракеты Space Launch System NASA в случае аномалии запуска, во время испытаний не сработала так, как ожидалось. "Впереди у нас еще много тестирований, и мы хотели убедиться, что у нас есть на это время", – отметили в NASA.

Важно: несмотря на задержки, руководство NASA все еще преисполнено энтузиазма по поводу "Артемиды" и того, что она будет означать для исследования космоса.