Відповідно, місія висадки астронавтів безпосередньо на Місяць Artemis 3, раніше запланована на кінець 2025 року, тепер буде націлена на вересень 2026 року. І все це – через питання безпеки.

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NASA змінило дати запуску місій на Місяць через питання безпеки

У NASA наголосили, що прагнуть дати командам "Артеміди" більше часу для усунення проблем, пов'язаних із першими розробками, операціями та інтеграцією.

Ми збираємося приділити більше часу "Артеміді-2" і "Артеміді-3". Отже, ми коригуємо наш графік, щоб запланувати запуск "Артеміди-2" на вересень 2025 року, а "Артеміди-3" – на вересень 2026, що дозволить вперше відправити людину на південний полюс Місяця,

– сказав на брифінгу адміністратор NASA Білл Нельсон.

Джим Фрі, помічник адміністратора NASA, додав, що рішення відкласти запуск Artemis 2 прийнято задля безпеки екіпажу: "Ми готуємося відправити наших друзів і колег на цю місію, тож прагнемо здійснити запуск якомога безпечніше. І ми запустимо, коли будемо готові".

Про які проблеми з безпекою мовиться

У NASA перерахували низку нових систем і технологій, які агентство все ще випробовує і розробляє перед запуском "Артеміди-2". Це і нові об'єкти в Космічному центрі Кеннеді у Флориді, які дозволять швидко завантажувати паливо, входити й виходити екіпажу, і нова система переривання польоту, і нова система життєзабезпечення.

і розробляє перед запуском "Артеміди-2". Це і нові об'єкти в Космічному центрі Кеннеді у Флориді, які дозволять швидко завантажувати паливо, входити й виходити екіпажу, і нова система польоту, і нова система життєзабезпечення. Плюс треба усунути проблеми з тепловим екраном, на які натрапила капсула "Оріон" під час тестового польоту навколо Місяця без екіпажу в рамках місії "Артеміда-1" наприкінці 2022. А ще й частину обладнання життєзабезпечення доведеться замінити всередині корабля Artemis 3 Orion через збої під час тестування.

на які натрапила капсула "Оріон" під час тестового польоту навколо Місяця без екіпажу в рамках місії "Артеміда-1" наприкінці 2022. А ще й частину обладнання доведеться замінити всередині корабля Artemis 3 Orion через збої під час тестування. Крім того, електрика в системі аварійного відключення екіпажу, яка відриває капсулу від ракети Space Launch System NASA в разі аномалії запуску, під час випробувань не спрацювала так, як очікувалося. "Попереду у нас ще багато тестувань, і ми хотіли переконатися, що у нас є на це час", – зазначили в NASA.

Важливо: попри затримки, керівництво NASA все ще сповнене ентузіазму щодо "Артеміди" і того, що вона означатиме для дослідження космосу.