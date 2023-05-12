Раніше у космосі покладалися здебільшого на радіосигнали для передачі будь-яких наукових даних з космічних зондів на Землю. Тепер для вдосконалення способів зв'язку між космічними апаратами NASA використовуватиме надпотужні лазери.

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На Місяці тестуватимуть лазерний зв'язок

Лазери здатні значно збільшити кількість даних, які можуть надсилати космічні апарати. І у NASA готові відправити цю технологію у подорож до та навколо Місяця.

Лазерний зв'язок буде формувати термінал системи оптичного зв'язку (O2O) на апараті Orion під час місії Artemis 2 – це, нагадаємо, наступна пілотована місія навколо Місяця. O2O буде надсилати зображення і відео з високою роздільною здатністю з місячного регіону.

Якщо все піде за планом, система дозволить глядачам на Землі побачити Місяць у реальному часі так чітко, як ніколи раніше.

так чітко, як ніколи раніше. Для порівняння: от уяви, що ти роками користувався комутованим інтернетом, а потім перейшов на гігабітне оптоволокно.

Це якраз те, чого у NASA сподіваються досягти для своїх майбутніх космічних апаратів.



Як різні супутники, МКС і наземні станції будуть працювати разом в рамках ILLUMA-T / Ілюстрація NASA

Щоб закласти основу для майбутнього лазерного зв'язку, NASA запустило кілька демонстраційних супутників в останні роки. Наприклад, перший ретранслятор лазерного зв'язку (LCRD) у грудні 2021, потім супутник TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD) CubeSat у 2022, який досяг швидкості передачі даних 200 гігабітів на секунду.

Зараз NASA готує інтегрований модем і підсилювач для низької навколоземної орбіти LCRD (ILLUMA-T), який, як очікується, запустять на МКС наприкінці 2023. Усі ці експерименти є лише початком того, як лазерний зв'язок прокладає шлях для просування наукових відкриттів.