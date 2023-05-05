Як ти вже зрозумів, мова піде про горілку. Гайда разом з Men 24 та брендом Nemiroff знайомитися з цікавими фактами про цей міцний і шалено популярний алкогольний напій.

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Мінімум калорій

Слід зауважити, що 50 мілілітрів горілки містить 100 калорій. Саме тому вважають, що вона не має значного впливу на твою фігуру. Але варто пам'ятати про страви-компаньйони. Придивися до того, що ти обираєш до горілки. Можливо, пора обрати щось менш калорійне, щоб не нівелювати ефект цього міцного напою.

Холодна горілка смачніша

Якщо ти досі не пробував, то рекомендуємо це зробити. Холодна горілка розкривається по-іншому. Але важливо розуміти, що мовиться про холодну, а не заморожену. Це раніше було модно її переморожувати, щоб приховувати неприємний аромат і смак. Нині ж якісна горілка цього не потребує.

Натомість холодна горілка потішить тебе приємнішим, більш вершковим смаком. Крім того, вона набуде більш кремової текстури.



Горілка – кришталево чистий алкогольний напій / Фото 8photo

Кришталева чистота

Горілка вважається найпрозорішим і найчистішим напоєм з-поміж усіх алкогольних. Вона виготовляється з ферментованого зерна, картоплі, жита або пшениці. Крім того, вона проходить низку ступенів фільтрації.

Наприклад, преміальна горілка Nemiroff De Luxe Rested In Barrel пройшла 11 ступенів фільтрації. Це гарантує, що напій позбавили усіх зайвих домішок, а також наситили його смак і аромат.

Горілка має термін придатності

Якою б дорогою не була горілка, вона завжди має термін придатності. На відміну від інших алкогольних напоїв, з часом її смак може дещо псуватися. Тож рекомендують випити горілку упродовж першого року з моменту розлиття по пляшках.

Ідеальна для міксології

Горілка – дуже зручний напій, який добре змішується з усім. Чи то зелений чай, чи то інший алкоголь. Горілка у цьому випадку нагадує звичайну воду, додавання якої робить все навколо лише кращим.

Оскільки ми заговорили про міксологію, то пропонуємо приготувати яскравий весняний коктейль. Над його створенням працювала бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька.

Nemiroff Mule з ожиною та базиліком

За її словами, у цього коктейлю унікальний смак. Основою напою стала класична горілка Nemiroff De Luxe. Напій вирізняється яскравою свіжістю базиліку, а також вибухово-ягідним ароматом, доповненим трав'яними нотками. Закриває композицію імбирний післясмак.

Інгредієнти

Nemiroff De Luxe – 50 мілілітрів;

Ожиновий Лікер – 10 мілілітрів;

Chartreuse Yellow – 10 мілілітрів;

Лимонний сік – 15 мілілітрів;

Імбирне пиво або ель – 120 мілілітрів;

Свіжий базилік – 5 листків.



Приготуй Nemiroff Mule з ожиною та базиліком / Фото Nemiroff

Спосіб приготування

Охолодити кружку для мула, злегка розім'яти листя базиліку на дні; Вичавити сік із половинки лимона, додати лід та залити усі інгредієнти; Розмішати і прикрасити листям базиліку та ягодами, м'ятою на смак.

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Горілка – унікальний і універсальний алкогольний напій. Насолоджуйся нею з вишуканими закусками або ж готуй на її основі круті коктейлі. Обирай саме той формат, який припаде тобі до душі найбільше!