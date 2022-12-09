Відео, яке ти зможеш побачити нижче, не тільки красиве, а й має історичне значення. Нагадаємо, 50 років тому астронавти "Аполлона-17" показали культове зображення Землі з боку Місяця – так званий "Блакитний мармур" (Blue Marble).

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Неймовірний транзит Земля – Місяць можна побачити у відео

І от тепер завдяки Artemis маємо кадри, які демонструють транзит Земля – Місяць. Корабель NASA зняв нашу планету й Місяць на 13-й день польоту, 28 листопада.

Цього дня Orion наважився відійти від Землі найдальше за весь час місії Artemis 1 – 432 210 кілометрів.

Це, власне, новий рекорд – після 1970 року – для космічного корабля, призначеного для перевезення людей (хоча саме цей політ є, нагадаємо, тестовим, і виконують його без екіпажу).

Затемнення Земля – Місяць: дивіться відео NASA

Зауважимо, якщо все піде за планом, Orion повернеться на Землю 11 грудня після припливу до Тихого океану. Так завершиться місія "Артеміда 1".

Дата теж символічна: 11 грудня 1972 року астронавти Сернан і Шмітт висадилися на Місяці та перебували там 75 годин.

Відтоді жодна людина не ступала на Місяць, але NASA хоче це змінити якраз за допомогою програми Artemis.

Який має вигляд Місяць з корабля Orion: дивись фото NASA