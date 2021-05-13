Міжнародний день коктейлів: улюблені напої Джеймса Бонда та Великого Лебовські

13 травня відзначають Міжнародний день коктейлів. З цієї нагоди ми зібрали 3 крутих коктейлів улюблених кіногероїв. Розповідаємо, яким напоям віддавали перевагу улюбленці мільйонів, а також ділимося рецептами приготування.

Рекомендуємо провести цей день у компанії улюблених кіногероїв, насолоджуючись крутими коктейлями. До твоєї уваги 3 рецептів алкогольних коктейлів, яким віддавали перевагу зірки стрічок.

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1. Горілка з мартіні, "Джеймс Бонд"

Було б дивно не почати наш матеріал з Джеймса Бонда та його улюбленої горілки з мартіні. Якщо ти пам'ятаєш, то барменів кіногерой завжди просив "Збовтати, але не змішувати!". Тут ми детальніше розповіли, у чому полягає відмінність між збовтуванням і змішуванням.



Горілка з мартіні – улюблений напій Джеймса Бонда / Фото Drinks

Що стосується самого коктейлю, то він надзвичайно простий і доволі брутальний. Тут ніяких тобі тоніків й інших додатків. А для його приготування знадобиться усього 2 інгредієнти.

Інгредієнти:

Мартіні – 15 мілілітрів

Горілка – 70 мілілітрів

Оливка для прикраси

Приготування для Джеймса Бонда:

Налий горілку та мартіні у шейкер, наповнений льодом. Добряче збий напій і вилий через стейнер в охолоджений бокал. Прикрашай коктейль оливкою на шпажці.



Алкогольний коктейль складається з двох інгредієнтів / Фото Love To Know

2. Білий росіянин, "Великий Лебовські"

Цікаво, що по канонахАле ніхто не сперечатиметься з Джеймсом Бондом.

Якщо ти бачив фільм братів Коенів "Великий Лебовські", то точно знаєш, якому коктейлю віддавав перевагу головний герой. До слова, його рекомендують подавати як дигестив. Але наш кіногерой насолоджувався цим напоєм ледь не 24 на 7!



Коктейль "Білий росіянин" пропонують подавати як дигестив / Фото Meathy

А ще ти можеш влаштувати собі челендж Lebowski Challenge. Для цього потрібно не лише пити коктейль "Білий росіянин", а й курити марихуану. Але ми цього категорично не рекомендуємо робити!

Інгредієнти:

Горілка – 50 мілілітрів

Кавовий лікер Kahlua – 25 мілілітрів

Вершки 10% – 30 мілілітрів

Приготування:

Наповни склянку до верху льодом. Налий кавовий лікер. Наступним шаром налий горілку. Поверху залий вершки. Акуратно усе перемішай і насолоджуйся!



Коктейль "Білий росіянин" подобався герою фільму "Великий Лебовські" / Фото Mixopedia

3. Космополітен, "Секс і місто"

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що "Секс і місто" – один з найпопулярніших серіалів. А разом із ним шаленої популярності набув коктейль "Космополітен". Ми рекомендуємо приготувати яскравий твіст Nemiroff Cosmo на основі лінійки смакової горілки Nemiroff.



У "Секс і місто" головні героїні пили "Космополітен" / Фото Vice

Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 45 мілілітрів

– 45 мілілітрів Aperol – 20 мілілітрів

Сік грейпфрута – 20 мілілітрів

Гілочка розмарину

Приготування коктейлю Nemiroff Cosmo:

Налий у шейкер, наповнений льодом, смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry, Aperol та сік грейпфрута. Добряче перемішай усе це та перелий в охолоджену склянку через стейнер. Подай коктейль Nemiroff Cosmo з підпаленою гілочкою свіжого розмарину.



Для приготування твісту на коктейль "Космополітен" рекомендуємо горілку Nemiroff / Фото Nemiroff

Клич друзів, щоб насолоджуватися коктейлями у хорошій компанії. Проведи круто час, розслабся та наберися позитивними емоціями для нових звершень!

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