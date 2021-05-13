Рекомендуем провести этот день в компании любимых киногероев, наслаждаясь крутыми коктейлями. К твоему вниманию 3 рецепты алкогольных коктейлей, которым отдавали предпочтение звезды кинолент.
Примечательно Слушай и миксуй: как подготовиться к крутой домашней вечеринке
1. Водка с мартини, "Джеймс Бонд"
Было бы странно не начать наш материал с Джеймса Бонда и его любимой водки с мартини. Если ты помнишь, то барменов киногерой всегда просил "Взболтать, но не смешивать!". Здесь мы подробнее рассказали, в чем заключается различие между взбалтыванием и смешиванием.
Водка с мартини – любимый напиток Джеймса Бонда / Фото Drinks
Что касается самого коктейля, то он очень простой и довольно брутальный. Здесь нет никаких тебе тоников и других приложений. А для его приготовления понадобится всего 2 ингредиенты.
Ингредиенты:
- Мартини – 15 миллилитров
- Водка – 70 миллилитров
- Оливка для украшения
Приготовление для Джеймса Бонда:
- Налей водку и мартини в шейкер, наполненный льдом.
- Хорошо взбей напиток и вылей через стейнер в охлажденный бокал.
- Украшай коктейль оливкой на шпажке.
Алкогольный коктейль состоит из двух ингредиентов / Фото Love To Know
2. Белый русский, "Большой Лебовски"
Если ты видел фильм братьев Коэнов "Большой Лебовски", то точно знаешь, какому коктейлю отдавал предпочтение главный герой. К слову, его рекомендуют подавать как дижестив. Но наш киногерой наслаждался этим напитком чуть не 24 на 7!
Коктейль "Белый русский" предлагают подавать как дижестив / Фото Meathy
А еще ты можешь устроить себе челлендж Lebowski Challenge. Для этого нужно не только пить коктейль "Белый русский", но и курить марихуану. Но мы этого категорически не рекомендуем делать!
Ингредиенты:
- Водка – 50 миллилитров
- Кофейный ликер Kahlua – 25 миллилитров
- Сливки 10% – 30 миллилитров
Приготовление:
- Наполни стакан вверх льдом.
- Налей кофейный ликер. Следующим слоем налей водку. Последний слой – сливки.
- Аккуратно все перемешай и наслаждайся!
Коктейль "Белый русский" нравился герою фильма "Большой Лебовски" / Фото Mixopedia
3. Космополитен, "Секс в большом городе"
Никто не будет спорить с тем фактом что "Секс в большом городе" – один из самых популярных сериалов. А вместе с ним огромную популярность приобрел коктейль "Космополитен". Мы рекомендуем приготовить яркий твист Nemiroff Cosmo на основе линейки вкусовой водки Nemiroff.
В "Сексе в большом городе" главные героини пили "Космополитен" / Фото Vice
Ингредиенты:
- Nemiroff Wild Cranberry – 45 миллилитров
- Aperol – 20 миллилитров
- Сок грейпфрута – 20 миллилитров
- Веточка розмарина
Приготовление коктейля Nemiroff Cosmo:
- Налей в шейкер, наполненный льдом, вкусовую водку Nemiroff Wild Cranberry, Aperol и сок грейпфрута.
- Хорошо перемешай все это и перелей в охлажденный стакан через стейнер.
- Подай коктейль Nemiroff Cosmo с подожженной веточкой свежего розмарина.
Для приготовления твиста на коктейль "Космополитен" рекомендуем водку Nemiroff / Фото Nemiroff
Зови друзей, чтобы наслаждаться коктейлями в хорошей компании. Проведи круто время, расслабься и наберись положительных эмоций для новых свершений!
Тебе понравится Для настоящих королей вечеринок: бармен с Днепра приготовил 14-литровый коктейль Голубая лагуна