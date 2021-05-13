Рекомендуем провести этот день в компании любимых киногероев, наслаждаясь крутыми коктейлями. К твоему вниманию 3 рецепты алкогольных коктейлей, которым отдавали предпочтение звезды кинолент.

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1. Водка с мартини, "Джеймс Бонд"

Было бы странно не начать наш материал с Джеймса Бонда и его любимой водки с мартини. Если ты помнишь, то барменов киногерой всегда просил "Взболтать, но не смешивать!". Здесь мы подробнее рассказали, в чем заключается различие между взбалтыванием и смешиванием.



Водка с мартини – любимый напиток Джеймса Бонда / Фото Drinks

Что касается самого коктейля, то он очень простой и довольно брутальный. Здесь нет никаких тебе тоников и других приложений. А для его приготовления понадобится всего 2 ингредиенты.

Ингредиенты:

Мартини – 15 миллилитров

Водка – 70 миллилитров

Оливка для украшения

Приготовление для Джеймса Бонда:

Налей водку и мартини в шейкер, наполненный льдом. Хорошо взбей напиток и вылей через стейнер в охлажденный бокал. Украшай коктейль оливкой на шпажке.



Алкогольный коктейль состоит из двух ингредиентов / Фото Love To Know

Интересно, что по канонам этот напиток готовится именно методом смешивания. Но никто не будет спорить с Джеймсом Бондом.

2. Белый русский, "Большой Лебовски"

Если ты видел фильм братьев Коэнов "Большой Лебовски", то точно знаешь, какому коктейлю отдавал предпочтение главный герой. К слову, его рекомендуют подавать как дижестив. Но наш киногерой наслаждался этим напитком чуть не 24 на 7!



Коктейль "Белый русский" предлагают подавать как дижестив / Фото Meathy

А еще ты можешь устроить себе челлендж Lebowski Challenge. Для этого нужно не только пить коктейль "Белый русский", но и курить марихуану. Но мы этого категорически не рекомендуем делать!

Ингредиенты:

Водка – 50 миллилитров

Кофейный ликер Kahlua – 25 миллилитров

Сливки 10% – 30 миллилитров

Приготовление:

Наполни стакан вверх льдом. Налей кофейный ликер. Следующим слоем налей водку. Последний слой – сливки. Аккуратно все перемешай и наслаждайся!



Коктейль "Белый русский" нравился герою фильма "Большой Лебовски" / Фото Mixopedia

3. Космополитен, "Секс в большом городе"

Никто не будет спорить с тем фактом что "Секс в большом городе" – один из самых популярных сериалов. А вместе с ним огромную популярность приобрел коктейль "Космополитен". М ы рекомендуем приготовить яркий твист Nemiroff Cosmo на основе линейки вкусовой водки Nemiroff .



В "Сексе в большом городе" главные героини пили "Космополитен" / Фото Vice

Ингредиенты:

Nemiroff Wild Cranberry – 45 миллилитров

Aperol – 20 миллилитров

Сок грейпфрута – 20 миллилитров

Веточка розмарина

Приготовление коктейля Nemiroff Cosmo:

Налей в шейкер, наполненный льдом, вкусовую водку Nemiroff Wild Cranberry, Aperol и сок грейпфрута. Хорошо перемешай все это и перелей в охлажденный стакан через стейнер. Подай коктейль Nemiroff Cosmo с подожженной веточкой свежего розмарина.



Для приготовления твиста на коктейль "Космополитен" рекомендуем водку Nemiroff / Фото Nemiroff

Зови друзей, чтобы наслаждаться коктейлями в хорошей компании. Проведи круто время, расслабься и наберись положительных эмоций для новых свершений!