"Shaken, not stirred" – це вислів Джеймса Бонда про мартіні з горілкою. Попри те, що він давно став крилатим, сприймають його частіше як жарт. Але професійні бармени легко доведуть протилежне – у цих словах глибокий сенс.

Як це – "збовтати, але не змішувати"

Як з'ясував Men 24, у практиці барменів часто бувають випадки, коли рецепт коктейлю вимагає збовтування, але у жодному разі не змішування. Звучить красиво, але в чому ж сенс? І як таке взагалі можна зробити?

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Бармени та сомельє зі стажем кажуть, що збовтування й змішування впливають на підсумкові властивості напою. Головне завдання і змішування, і збовтування – охолодити напій і розвести його. Але далі – хитрі нюанси.



"Збовтати, але не змішувати" – ось так і тільки так вживав мартіні з горілкою Джеймс Бонд / Скриншот із фільму

Збовтування

Коли ти напій збовтуєш, то у такий спосіб насичуєш його киснем, змінюєш його фактуру.

Якщо, наприклад, основними інгредієнтами є соки або цитрусові фрукти, ідеальним вважають збовтування з льодом упродовж 15 секунд.

Змішування

Змішування потрібне тоді, коли ти не хочеш переохолодити напій або зробити його дуже однорідним.

Такий спосіб застосовують передовсім для коктейлів на міцній спиртогорілчаній основі.

Дуже важливий також лід: чим менші кубики криги, яку ти кластимеш до коктейлю, тим швидше він охолоне і змішається.



Джеймс Бонд не кидав слів на вітер / Фото 007.com

Зрештою, можеш експериментувати, скільки душа забажає. А раптом саме ти знайдеш ідеальну консистенцію і смак, і так станеш на один щабель з… Ну, навряд чи з топовими барменами, але з таємними агентами розвідки – точно!

А про коктейлі, рецепти їхнього приготування, й загалом про алкогольні напої – читай на Men 24 у розділі БАРMEN.