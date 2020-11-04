"Збовтати, але не змішувати" – звучить як жарт, але насправді важливо у приготуванні коктейлів
"Shaken, not stirred" – це вислів Джеймса Бонда про мартіні з горілкою. Попри те, що він давно став крилатим, сприймають його частіше як жарт. Але професійні бармени легко доведуть протилежне – у цих словах глибокий сенс.
Як це – "збовтати, але не змішувати"
Як з'ясував Men 24, у практиці барменів часто бувають випадки, коли рецепт коктейлю вимагає збовтування, але у жодному разі не змішування. Звучить красиво, але в чому ж сенс? І як таке взагалі можна зробити?
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Бармени та сомельє зі стажем кажуть, що збовтування й змішування впливають на підсумкові властивості напою. Головне завдання і змішування, і збовтування – охолодити напій і розвести його. Але далі – хитрі нюанси.
"Збовтати, але не змішувати" – ось так і тільки так вживав мартіні з горілкою Джеймс Бонд / Скриншот із фільму
Збовтування
- Коли ти напій збовтуєш, то у такий спосіб насичуєш його киснем, змінюєш його фактуру.
- Якщо, наприклад, основними інгредієнтами є соки або цитрусові фрукти, ідеальним вважають збовтування з льодом упродовж 15 секунд.
Змішування
- Змішування потрібне тоді, коли ти не хочеш переохолодити напій або зробити його дуже однорідним.
- Такий спосіб застосовують передовсім для коктейлів на міцній спиртогорілчаній основі.
- Дуже важливий також лід: чим менші кубики криги, яку ти кластимеш до коктейлю, тим швидше він охолоне і змішається.
Джеймс Бонд не кидав слів на вітер / Фото 007.com
Зрештою, можеш експериментувати, скільки душа забажає. А раптом саме ти знайдеш ідеальну консистенцію і смак, і так станеш на один щабель з… Ну, навряд чи з топовими барменами, але з таємними агентами розвідки – точно!
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