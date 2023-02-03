Тож американська модель Капріс Бурре вирішила буквально підштовхнути Путіна. Вона пообіцяла йому надіслати оголені фото, якщо він зупинить війну, яку сам і розв'язав.

Читай також Від мікстури до витвору мистецтва в бокалі: як змінювалася культура споживання горілки

Готова надіслати свої голі фото

Зауважимо, що Бурре вже раніше позувала оголеною через війну Росії проти України. Вона постала на світлинах у відвертому образі, щоб привернути увагу до збройного нападу, ініційованого Владіміром Путіним.

Думаю, я могла б надіслати Путіну листа з обіцянкою фотографій в оголеному вигляді, якби він покинув Україну. Якби це зупинило війну, я так і вчинила б,

– зауважила 51-річна модель.

Цю заяву вона зробила Річарду Ідену на афтепаті нового фільму "Лігво", яке відбулося у таверні Меддокс у Мейфері.

Каліфорнійка зізналася, що була б не проти довести диктатора до серцевого нападу. Але перед нею постає одне просте питання: чи живий російський президент насправді.

До мене дійшли чутки, що він мертвий. І я турбуюсь про його заміну? Вони (двійники – 24 Канал) можуть бути ще гіршими,

– додала вона.

У Путіна можуть бути двійники

І цю гіпотезу підтвердив психолог і профайлер Дмитро Попов. За його словами, у кривавого диктатора було аж 6 двійників. Правда, з 2018 року їхню кількість скоротили до двох. Ну і, звичайно ж, третій – сам Путін.

Експерт запевняє, що оцей буцімто оригінальний Путін – не той, який став президентом після Єльцина. Він зауважив, що саме цю версію диктатора оберігають та навіть побоюються з ним дискутувати, заперечувати йому щось і так далі.

Варте уваги Чому не слід жартувати з поліцією: 5 зіркових коміків США, яких брали в кайданки на сцені

Один з двох двійників – спортивний. Його, розповідає психолог, відправляють на різні напрямки. І саме його відправляли на зустрічі, під час яких високопосадовці змушували Путіна очікувати. На це він реагував іноді аж надто спокійно. А іноді навіть дещо принизливо. Особливо, якщо згадувати його імперські замашки.