На світлині, яку Скайлер Сімпсон виклала на своєму інстаграмі, красуня позує у суцільному купальнику. Особливої пікантності кадру додає той факт, що вона його трохи спустила так, щоб він ледве прикривав бюст моделі. Ох же ж гаряче!
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"Щось у басейні в Тоскані з панорамою на виноградники вражає", – написала вона.
Але варто бути відвертими: кого цікавлять ті виноградники, якщо можна милуватися Скайлер Сімпсон? Тож не дивно, що підписники у захваті від її фотографії. Про це свідчить безліч лайків, а також коментарів:
- "Моя бездоганна мрія";
- "Яка ж ти сексуальна";
- "Така приголомшлива та спокуслива";
- "Надзвичайно гаряча крихітка";
- "Твоя краса заворожує кожного";
- "Справжня богиня";
- "Ти стаєш кращою з кожним днем".
Скайлер Сімпсон ледь прикрила груди купальником / Фото з інстаграму Сімпсон
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