На світлині, яку Скайлер Сімпсон виклала на своєму інстаграмі, красуня позує у суцільному купальнику. Особливої пікантності кадру додає той факт, що вона його трохи спустила так, щоб він ледве прикривав бюст моделі. Ох же ж гаряче!

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"Щось у басейні в Тоскані з панорамою на виноградники вражає", – написала вона.

Але варто бути відвертими: кого цікавлять ті виноградники, якщо можна милуватися Скайлер Сімпсон? Тож не дивно, що підписники у захваті від її фотографії. Про це свідчить безліч лайків, а також коментарів:

"Моя бездоганна мрія";

"Яка ж ти сексуальна";

"Така приголомшлива та спокуслива";

"Надзвичайно гаряча крихітка";

"Твоя краса заворожує кожного";

"Справжня богиня";

"Ти стаєш кращою з кожним днем".



Скайлер Сімпсон ледь прикрила груди купальником / Фото з інстаграму Сімпсон

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