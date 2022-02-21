На своєму інстаграмі красуня виклала спокусливе фото. На ньому вона позує у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслює бездоганну фігуру Лаури Кремасчіни. Гайда насолоджуватися гарячим кадром на Men 24!
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"Не дозволяйте нікому зруйнувати вашу мрію", – закликала вона своїх підписників.
Ми абсолютно солідарні з італійською моделлю. А ще нам дуже подобається, що прихильники красуні буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:
- "Найкрасивіша дівчина у мережі";
- "Для мене ти – номер 1";
- "Справжня статуя. Яка ж ти прекрасна, Лаура";
- "Фантастична жінка";
- "Ти просто неймовірна";
- "Ти – моя мрія";
- "Яка ж ти чарівна";
- "Видовище, про яке я мріяв цілий тиждень".
Гаряче фото моделі розбурхало мережу / Фото з інстаграму Кремасчіни
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Лаура Кремасчіна – одна з тих красунь, за якими так і хочеться слідкувати в інстаграмі. Тож не відмовляй собі у цій можливості. Підпишися на італійську модель, щоб одним з перших насолоджуватися її гарячими фото.