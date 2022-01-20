Модель Маріанна Фонсека похизувалася бездоганними вигинами у купальнику

Цього разу під нашим прицілом неймовірна бразилійка Маріанна Фонсека. Чарівна модель знається на тому, що подобається її підписникам понад усе. Тож цим вона і ділиться у мережі.

На своїй сторінці в інстаграмі красуня виклала фотографію, на якій позує у купальнику. Саме цей елемент гардеробу дозволяє вдосталь помилуватися бездоганними формами нашої героїні. Що ми й рекомендуємо зробити тобі вже і негайно!

Варте уваги Лімітований дизайн: не тільки особливий вигляд, а й тема для розмови

"Мені залишитися чи піти?", – неоднозначно написала під публікацією Фонсека.

Ми, звичайно ж, хотіли б, щоб вона залишалася якомога довше. Принаймні у нашій стрічці в інстаграмі. З нами солідарні також підписники красуні. Вони були щедрими не лише на лайки, а й коментарі, оспівуючи фігуру нашої героїні:

"Залишайся, дівчинко";

"Рятувальниця Малібу";

"Яка ж ти красива";

"Сексуальна королева";

"Моя богиня";

"Приголомшлива Маріанна";

"Твоє тіло просто надзвичайне";

"Бездоганна краса";

"Ти – справжній витвір мистецтва".



Розкішна фігура моделі розбурхала мережу / Фото з інстаграму Фонсеки

Тобі сподобається Слава Камінська знялася у крихітному бікіні: прихильники співачки у захваті

Ми навіть не будемо сперечатися з підписниками Маріанни Фонсеки. Тебе ж буквально закликаємо підписатися на бразильську модель. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися її гарячими фотографіями!