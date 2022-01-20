Модель Марианна Фонсека похвасталась безупречными изгибами в купальнике

На этот раз под нашим прицелом невероятная бразильянка Марианна Фонсека. Очаровательная модель разбирается в том, что нравится ее подписчикам превыше всего. Поэтому этим она и делится в сети.

На своей странице в инстаграме красавица выложила фотографию, на которой позирует в купальнике. Именно этот элемент гардероба позволяет вдоволь полюбоваться безупречными формами нашей героини. Что мы и советуем сделать тебе уже и немедленно!

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"Мне остаться или уйти?", – неоднозначно написала под публикацией Фонсека.

Мы, конечно же, хотели бы, чтобы она оставалась как можно дольше. По крайней мере, в нашей ленте в инстаграме. С нами солидарны подписчики красавицы. Они были щедры не только на лайки, но и комментарии, воспевая фигуру нашей героини:

"Оставайся, девочка";

"Спасательница Малибу";

"Какая же ты красивая";

"Сексуальная королева";

"Моя богиня";

"Потрясающая Марианна";

"Твое тело просто необычайно";

"Безупречная красота";

"Ты – настоящее произведение искусства".



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Мы даже не будем спорить с подписчиками Марианны Фонсеки. Тебя же буквально призываем подписаться на бразильскую модель. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться ее горячими фотографиями!