Модель Марианна Фонсека похвасталась безупречными изгибами в купальнике
Источник:инстаграм Марианны Фонсеки
На этот раз под нашим прицелом невероятная бразильянка Марианна Фонсека. Очаровательная модель разбирается в том, что нравится ее подписчикам превыше всего. Поэтому этим она и делится в сети.
На своей странице в инстаграме красавица выложила фотографию, на которой позирует в купальнике. Именно этот элемент гардероба позволяет вдоволь полюбоваться безупречными формами нашей героини. Что мы и советуем сделать тебе уже и немедленно!
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"Мне остаться или уйти?", – неоднозначно написала под публикацией Фонсека.
Мы, конечно же, хотели бы, чтобы она оставалась как можно дольше. По крайней мере, в нашей ленте в инстаграме. С нами солидарны подписчики красавицы. Они были щедры не только на лайки, но и комментарии, воспевая фигуру нашей героини:
- "Оставайся, девочка";
- "Спасательница Малибу";
- "Какая же ты красивая";
- "Сексуальная королева";
- "Моя богиня";
- "Потрясающая Марианна";
- "Твое тело просто необычайно";
- "Безупречная красота";
- "Ты – настоящее произведение искусства".
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Мы даже не будем спорить с подписчиками Марианны Фонсеки. Тебя же буквально призываем подписаться на бразильскую модель. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться ее горячими фотографиями!