На ньому зірка позує у блакитному бікіні на пляжі. І, ясна річ, кожен підписник мав можливість вдосталь намилуватися ідеальними вигинами Слави Камінської. Це ми рекомендуємо зробити і тобі!

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"А мама так ще нічого", – написала вона під публікацією.

І ніхто навіть не ризикне сперечатися зі Славою Камінською. Її спокусливі форми зводять з розуму кожного, хто на них гляне. Про це свідчать не лише тисячі лайків, а й безліч коментарів під публікацією співачки:

  • "Ні, ну ви гляньте на неї! Яка краса";
  • "Які блакитні очі";
  • "Слава, ви, як завжди, богиня";
  • "Мама, ти просто вогонь";
  • "Справжня бомба";
  • "Дуже красива та сексуальна";
  • "Яка ти, блін, прекрасна";
  • "Я б одружився з тобою";
  • "У тебе дуже гарні ноги".

Слава Камінська знялася у крихітному бікіні
Спокусливі форми Слави Камінської позбавили підписників спокою / Фото з інстаграму Камінської

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Ми теж у захваті від Слави Камінської. Тебе ж ми закликаємо підписатися на співачку, якщо ти досі цього не зробив. Не проґав можливості насолоджуватися її новими гарячими фото. А їх, до слова, буде ще дуже і дуже багато!