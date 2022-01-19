На ньому зірка позує у блакитному бікіні на пляжі. І, ясна річ, кожен підписник мав можливість вдосталь намилуватися ідеальними вигинами Слави Камінської. Це ми рекомендуємо зробити і тобі!

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"А мама так ще нічого", – написала вона під публікацією.

І ніхто навіть не ризикне сперечатися зі Славою Камінською. Її спокусливі форми зводять з розуму кожного, хто на них гляне. Про це свідчать не лише тисячі лайків, а й безліч коментарів під публікацією співачки:

"Ні, ну ви гляньте на неї! Яка краса";

"Які блакитні очі";

"Слава, ви, як завжди, богиня";

"Мама, ти просто вогонь";

"Справжня бомба";

"Дуже красива та сексуальна";

"Яка ти, блін, прекрасна";

"Я б одружився з тобою";

"У тебе дуже гарні ноги".



Спокусливі форми Слави Камінської позбавили підписників спокою / Фото з інстаграму Камінської

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Ми теж у захваті від Слави Камінської. Тебе ж ми закликаємо підписатися на співачку, якщо ти досі цього не зробив. Не проґав можливості насолоджуватися її новими гарячими фото. А їх, до слова, буде ще дуже і дуже багато!