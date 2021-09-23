Гаряче фото Бріттні Палмер зробила на підвіконні. Особливої уваги заслуговують спокусливі ніжки моделі, які виграшно підкреслені червоною сукнею, що на ній.
Варте уваги Український прапор замайорить на Місяці: деталі місії Spacebit за підтримки Nemiroff у 2022 році
Це фото не лише зібрало понад 30 тисяч лайків, а й шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:
- "Така приголомшлива";
- "Леді у червоному";
- "Це фото перехоплює дух";
- "Яка ж ти чарівна";
- "Просто неможливо відірвати погляду";
- "Красива як завжди";
- "Я люблю тебе, крихітко";
- "Сексуальна богиня";
- "Хочу, щоб ти була моєю дівчиною".
Бріттні Палмер знялася в еротичній сукні / Фото з інстаграму Палмер
Тобі сподобається Модель Сара Андервуд похизувалася апетитними формами посеред пустелі
Бріттні Палмер однозначно заслуговує твоєї уваги. Тож не полінуйся підписатися на модель. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися порцією спокуси від неї!