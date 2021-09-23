Гаряче фото Бріттні Палмер зробила на підвіконні. Особливої уваги заслуговують спокусливі ніжки моделі, які виграшно підкреслені червоною сукнею, що на ній.

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Це фото не лише зібрало понад 30 тисяч лайків, а й шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Така приголомшлива";

"Леді у червоному";

"Це фото перехоплює дух";

"Яка ж ти чарівна";

"Просто неможливо відірвати погляду";

"Красива як завжди";

"Я люблю тебе, крихітко";

"Сексуальна богиня";

"Хочу, щоб ти була моєю дівчиною".



Бріттні Палмер знялася в еротичній сукні / Фото з інстаграму Палмер

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Бріттні Палмер однозначно заслуговує твоєї уваги. Тож не полінуйся підписатися на модель. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися порцією спокуси від неї!