Гаряче фото Бріттні Палмер зробила на підвіконні. Особливої уваги заслуговують спокусливі ніжки моделі, які виграшно підкреслені червоною сукнею, що на ній.

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Це фото не лише зібрало понад 30 тисяч лайків, а й шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

  • "Така приголомшлива";
  • "Леді у червоному";
  • "Це фото перехоплює дух";
  • "Яка ж ти чарівна";
  • "Просто неможливо відірвати погляду";
  • "Красива як завжди";
  • "Я люблю тебе, крихітко";
  • "Сексуальна богиня";
  • "Хочу, щоб ти була моєю дівчиною".

Бріттні Палмер приміряла еротичну сукню
Бріттні Палмер знялася в еротичній сукні / Фото з інстаграму Палмер

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