На фото, яке Настя Каменських виклала в інстаграмі, співачка позує у спідній білизні. Зроблений кадр у ванній зі спини, тож кожен її підписник мав можливість насолоджуватися пружними сідницями 34-річної співачки.

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Не дивно, що кадр за лічені години зібрав десятки тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Ми традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

  • "Красуня";
  • "Нова Кім";
  • "Ти прекрасна";
  • "Шикарна фігура";
  • "Чудесна панорама";
  • "Настя, ти просто вогонь";
  • "Сідниці відмінні";
  • "Потапові пощастило".

Настя Каменських знялася у спідній білизні
Настя Каменських похизувалася пружними сідницями у білизні / Фото з інстаграму Каменських

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Ми теж переконані, що Потапові з Настею шалено пощастило. А ще ми вважаємо, що тобі пора нарешті долучитися до армії підписників Каменських. Це дозволить насолоджуватися гарячими фото співачки!