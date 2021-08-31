На свіжих фото, які вона виклала на своєму інстаграмі, Сара Роллінс позує у відвертому образі. На моделі крихітний топ, який ледве прикриває її бюст, парео, обмотане навколо її стегон, а також туфлі на шпильці. Усе це робить кадри ще спокусливішими та пікантнішими.

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Не дивно, що прихильники моделі були максимально щедрими на лайки. Вони ще й буквально засипали Сару Роллінс коментарями. Ми ж традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Найгарячіша дівчина у мережі";

"Дуже мила";

"Приголомшлива";

"Яка ж ти сексуальна";

"Дякую тобі за ці спокусливі фото";

"Неймовірна жінка";

"Найсексуальніша та найкрасивіша";

"Розкішна королева".



Модель Сара Роллінс знялася у спокусливому образі / Фото з інстаграму Роллінс



Модель Сара Роллінс знялася у спокусливому образі / Фото з інстаграму Роллінс



Модель Сара Роллінс знялася у спокусливому образі / Фото з інстаграму Роллінс

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Ми теж вітаємо Сару Роллінс з мільйоном підписників. Ба більше: пишаємося тим, що є частиною її відданої армії прихильників. Тебе ми теж закликаємо слідкувати за моделлю в інстаграмі. Ти ж не хочеш пропустити порцію свіженького від Сари?