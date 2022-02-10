Не став винятком свіжий пост Сари Роллінс. На світлинах, якими модель поділилася в інстаграмі, вона позує у вкороченій футболці та крихітних трусиках. Останні виграшно підкреслюють спокусливі вигини нашої героїні.

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"Кожен – дзеркало або світло", – написала вона під публікацією.

Нам складно збагнути, що вона мала на увазі. Але ми точно знаємо, що свого красуня таки добилася. Армія прихильників моделі у захваті від її фотографій. Тож не дивно, що пост зібрав тисячі лайків, а також безліч коментарів:

"Це справжня пожежа";

"Ти – шедевр";

"Приголомшлива крихітка";

"Яка ж ти сексуальна";

"Ти дуже сильно подобаєшся мені";

"Надзвичайно гаряча";

"У тебе грайливий настрій";

"Мені дуже подобаються твої фотографії";

"Дівчинко, ти зводиш мене з розуму".



Гарячі фото Сари Роллінс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Роллінс



Гарячі фото Сари Роллінс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Роллінс



Гарячі фото Сари Роллінс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Роллінс

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Сара Роллінс – одна з тих красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Тож, якщо ти досі цього не зробив, пора нарешті виправлятися. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися її гарячими фотографіями.