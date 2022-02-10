Не став винятком свіжий пост Сари Роллінс. На світлинах, якими модель поділилася в інстаграмі, вона позує у вкороченій футболці та крихітних трусиках. Останні виграшно підкреслюють спокусливі вигини нашої героїні.
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"Кожен – дзеркало або світло", – написала вона під публікацією.
Нам складно збагнути, що вона мала на увазі. Але ми точно знаємо, що свого красуня таки добилася. Армія прихильників моделі у захваті від її фотографій. Тож не дивно, що пост зібрав тисячі лайків, а також безліч коментарів:
- "Це справжня пожежа";
- "Ти – шедевр";
- "Приголомшлива крихітка";
- "Яка ж ти сексуальна";
- "Ти дуже сильно подобаєшся мені";
- "Надзвичайно гаряча";
- "У тебе грайливий настрій";
- "Мені дуже подобаються твої фотографії";
- "Дівчинко, ти зводиш мене з розуму".
Гарячі фото Сари Роллінс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Роллінс
Гарячі фото Сари Роллінс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Роллінс
Гарячі фото Сари Роллінс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Роллінс
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Сара Роллінс – одна з тих красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Тож, якщо ти досі цього не зробив, пора нарешті виправлятися. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися її гарячими фотографіями.