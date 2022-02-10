Не стал исключением свежий пост Сары Роллинс. На фотографиях, которыми модель поделилась в инстаграме, она позирует в укороченной футболке и крошечных трусиках. Последние выигрышно подчеркивают соблазнительные изгибы нашей героини.
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"Каждый – зеркало или свет", – написала она под публикацией.
Нам сложно понять, что она имела в виду. Но мы точно знаем, что своего красавица добилась. Армия поклонников модели в восторге от ее фотографий. Неудивительно, что пост собрал тысячи лайков, а также множество комментариев:
- "Это настоящий пожар";
- "Ты – шедевр";
- "Потрясающая крошка";
- "Какая же ты сексуальна";
- "Ты очень сильно нравишься мне";
- "Чрезвычайно горячая";
- "У тебя игривое настроение";
- "Мне очень нравятся твои фотографии";
- "Девочка, ты сводишь меня с ума".
Горячие фото Сары Роллинс взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Роллинс
Горячие фото Сары Роллинс взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Роллинс
Горячие фото Сары Роллинс взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Роллинс
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Сара Роллинс – одна из тех красавиц, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Итак, если ты до сих пор этого не сделал, пора наконец-то исправляться. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться ее горячими фотографиями.