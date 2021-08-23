Не дивно, що підписникам Тані Брик шалено сподобався її новий пост. Тож вони не лише засипали її лайками, а й були максимально щедрими на коментарі.

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Сама ж Таня Брик зізналася, що ніколи не любила суцільні купальники. Ми не надто розбираємося у цьому елементі гардеробу, але можемо однозначно запевнити, що панянки у купальниках позбавляють нас спокою та сну.

Щоб трішки відволіктися пропонуємо тобі найкращі коментарі, які залишили під постом української моделі:

"Справа не у купальнику, а в тобі. Завдяки тобі він виглядає ідеально";

"Вау, сексуальна крихітка";

"Це просто нереально";

"Справжня бомба";

"Красива".

Ну все, годі з тебе тих коментарів. Гайда дивитися спокусливе фото Тані Брик у купальнику.



Таня Брик у купальнику розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Брик

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Слідувати за Танею Брик в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо тобі підписатися на неї. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!