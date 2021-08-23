Не дивно, що підписникам Тані Брик шалено сподобався її новий пост. Тож вони не лише засипали її лайками, а й були максимально щедрими на коментарі.
Варте уваги Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена
Сама ж Таня Брик зізналася, що ніколи не любила суцільні купальники. Ми не надто розбираємося у цьому елементі гардеробу, але можемо однозначно запевнити, що панянки у купальниках позбавляють нас спокою та сну.
Щоб трішки відволіктися пропонуємо тобі найкращі коментарі, які залишили під постом української моделі:
- "Справа не у купальнику, а в тобі. Завдяки тобі він виглядає ідеально";
- "Вау, сексуальна крихітка";
- "Це просто нереально";
- "Справжня бомба";
- "Красива".
Ну все, годі з тебе тих коментарів. Гайда дивитися спокусливе фото Тані Брик у купальнику.
Таня Брик у купальнику розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Брик
Тобі сподобається Octagon-girl Каміла Олівейра вразила мережу пружними сідницями
Слідувати за Танею Брик в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо тобі підписатися на неї. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!