Не став винятком її останній пост. На ньому можна побачити Еббі Довс у крихітному бікіні, який виграшно підкреслює розкішну фігуру австралійки. Тож гайда разом з Men 24 милуватися спокусливими формами нашої героїні.
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Ефектні фото красуня зробила у басейні. Хоча, кого цікавить локація. Нас заворожує не стихія води, а саме розкішна фігура Еббі Довс. Воно й не дивно, адже купальник заледве прикриває усе найцікавіше. Мабуть, саме це й надихнуло підписників моделі бути максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі:
- "Приголомшлива та сексуальна";
- "Фантастична жінка";
- "Від тебе не так уже й просто відірвати погляд";
- "Ти надзвичайно красива, а твоє волосся викликає неабиякий захват";
- "Твоя чарівність не знає меж";
- "Я хочу бути поруч з тобою у басейні";
- "Від тебе стає дуже і дуже спекотно";
- "Мені подобаються твої вигини";
- "Надзвичайно сексуальна".
Крихітний бікіні ледве прикриває пишні форми / Фото з інстаграму Довс
Крихітний бікіні ледве прикриває пишні форми / Фото з інстаграму Довс
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Ми, як і підписники Еббі Довс, у захваті від австралійської моделі. Тож тебе закликаємо не полінуватися підписатися на красуню. Це дозволить тобі не лише стати частиною армії її прихильників, а й регулярно милуватися гарячими фото нашої героїні.