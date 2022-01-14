Не став винятком її останній пост. На ньому можна побачити Еббі Довс у крихітному бікіні, який виграшно підкреслює розкішну фігуру австралійки. Тож гайда разом з Men 24 милуватися спокусливими формами нашої героїні.

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Ефектні фото красуня зробила у басейні. Хоча, кого цікавить локація. Нас заворожує не стихія води, а саме розкішна фігура Еббі Довс. Воно й не дивно, адже купальник заледве прикриває усе найцікавіше. Мабуть, саме це й надихнуло підписників моделі бути максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі:

  • "Приголомшлива та сексуальна";
  • "Фантастична жінка";
  • "Від тебе не так уже й просто відірвати погляд";
  • "Ти надзвичайно красива, а твоє волосся викликає неабиякий захват";
  • "Твоя чарівність не знає меж";
  • "Я хочу бути поруч з тобою у басейні";
  • "Від тебе стає дуже і дуже спекотно";
  • "Мені подобаються твої вигини";
  • "Надзвичайно сексуальна".

Еббі Довс знялася у крихітному бікіні
Крихітний бікіні ледве прикриває пишні форми / Фото з інстаграму Довс

Еббі Довс знялася у крихітному бікіні
Крихітний бікіні ледве прикриває пишні форми / Фото з інстаграму Довс

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Ми, як і підписники Еббі Довс, у захваті від австралійської моделі. Тож тебе закликаємо не полінуватися підписатися на красуню. Це дозволить тобі не лише стати частиною армії її прихильників, а й регулярно милуватися гарячими фото нашої героїні.