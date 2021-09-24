Цього разу австралійська модель знялася у мереживній спідній білизні. Гаряче фото Мейді Едвардс зробила на ліжку, щоб було максимально еротично. І, знаєш, їй вдалося досягнути бажаного результату.

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Про це свідчать тисячі лайків під постом красуні, а також шалена кількість коментарів. Підписники Мейді були максимально щедрими на теплі слова, оспівуючи її неймовірні фігуру та красу:

  • "Справжній ангел";
  • "Така крихітка";
  • "Сумую за тобою, маленька";
  • "Яка ж ти красива";
  • "Фантастичне фото";
  • "Дуже мила";
  • "Приголомшлива";
  • "Ти просто бездоганна";
  • "Розкішна Клеопатра";
  • "Які спокусливі вигини".

Мейді Едвардс знялася у мереживній білизні
Мейді Едвардс у мереживній білизні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Едвардс

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Слідкувати за Мейді Едвардс в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися порцією спокуси від австралійської моделі!